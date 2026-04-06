Беглов рассказал о планах "Автоваза" по выпуску Lada Iskra - 06.04.2026, ПРАЙМ
Беглов рассказал о планах "Автоваза" по выпуску Lada Iskra
С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 апр - ПРАЙМ. "Автозавод Санкт-Петербург" планирует в 2026 году выпустить 8 тысяч автомобилей Lada Iskra, но реальный объем будет зависеть от рыночной ситуации, сообщил в интервью РИА Новости губернатор Северной столицы Александр Беглов. Он напомнил, что в рамках ПМЭФ-2025 было подписано соглашение о сотрудничестве между "Автозаводом "Санкт-Петербург" и "Автовазом" об организации производства Lada Iskra. "К сентябрю завершили модернизацию оборудования, запустили серийное производство. На новом конвейере освоен полный модельный ряд. В 2025 году произвели 3 тысячи автомобилей, в 2026 году планируется довести выпуск до 8 тысяч. Реальный объем будет зависеть от рыночной ситуации", - сказал Беглов. Губернатор напомнил, что в Петербурге работает Инженерный центр "Автоваза" - филиал научно-технического центра предприятия. Его специалисты занимаются разработкой и поддержкой производства компонентов для автомобилей "Лада".
08:55 06.04.2026
 
Беглов: "Автозавод Санкт-Петербург" в 2026 году планирует выпустить 8 тысяч Lada Iskra

С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 апр - ПРАЙМ. "Автозавод Санкт-Петербург" планирует в 2026 году выпустить 8 тысяч автомобилей Lada Iskra, но реальный объем будет зависеть от рыночной ситуации, сообщил в интервью РИА Новости губернатор Северной столицы Александр Беглов.
Он напомнил, что в рамках ПМЭФ-2025 было подписано соглашение о сотрудничестве между "Автозаводом "Санкт-Петербург" и "Автовазом" об организации производства Lada Iskra.
"К сентябрю завершили модернизацию оборудования, запустили серийное производство. На новом конвейере освоен полный модельный ряд. В 2025 году произвели 3 тысячи автомобилей, в 2026 году планируется довести выпуск до 8 тысяч. Реальный объем будет зависеть от рыночной ситуации", - сказал Беглов.
Губернатор напомнил, что в Петербурге работает Инженерный центр "Автоваза" - филиал научно-технического центра предприятия. Его специалисты занимаются разработкой и поддержкой производства компонентов для автомобилей "Лада".
