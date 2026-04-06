МЭР завершило работу над Стратегией развития креативной экономики

Минэкономразвития России завершило работу над проектом Стратегии развития креативной экономики до 2036 года, в ближайшее время внесет его в правительство,... | 06.04.2026, ПРАЙМ

2026-04-06T18:17+0300

МОСКВА, 6 апр - ПРАЙМ. Минэкономразвития России завершило работу над проектом Стратегии развития креативной экономики до 2036 года, в ближайшее время внесет его в правительство, рассказали РИА Новости в пресс-службе министерства. Ранее президент России Владимир Путин поручил правительству до 1 июня завершить разработку Стратегии развития креативной экономики на период до 2036 года. "Минэкономразвития России завершило разработку проекта Стратегии развития креативной экономики до 2036 года. В ближайшее время доработанный проект Стратегии будет внесен в правительство в установленном порядке", - сообщили в министерстве. По оценке Росстата, вклад креативных индустрий в рост ВВП России в 2025 году составил 4,2% (или почти 8,3 триллиона рублей) против 3,9% в 2024 году, при этом Путин поставил задачу увеличения вклада креативного сектора к 2030 году до 6% ВВП. "К 2036 году эту долю планируется увеличить до 7,7%. Для этого предстоит не только наращивать объемы, но и менять саму модель: отходить от концентрации креативных индустрий в крупных агломерациях, где сейчас производится 80% добавленной стоимости, к децентрализованной системе, опирающейся на локальную идентичность, культурный код и развитие инфраструктуры в регионах", - рассказали в министерстве. Особый акцент в проекте Стратегии сделан на технологический суверенитет, в том числе через поддержку отечественного ПО, видеоигр, архитектурного проектирования и решений на основе ИИ, а также на коммерциализации интеллектуальной собственности. "Документ фиксирует принципиальный сдвиг: креативные индустрии перестают рассматриваться как сугубо культурная или нишевая сфера и становятся одним из системных драйверов экономического роста", - подчеркнули в министерстве.

