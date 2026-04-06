https://1prime.ru/20260406/neft-868943303.html

Нефть марки Brent дорожает, WTI дешевеет после превышения $115 за баррель

2026-04-06T09:04+0300

https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/02/1b/867883551_0:255:2964:1923_1920x0_80_0_0_ace6f12bbf82f53d0eaa9799bf55db48.jpg

МОСКВА, 6 апр - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть демонстрируют разнонаправленную динамику в начале недели: марка Brent дорожает в пределах 1%, а WTI слабо дешевеет после превышения накануне отметки в 115 долларов за баррель впервые с 9 марта, свидетельствуют данные бирж. Рынки наблюдают за геополитической ситуацией в мире и ищут альтернативные источники нефти, следует из комментариев аналитиков. По состоянию на 8.32 мск цена июньских фьючерсов на нефть марки Brent поднималась на 0,79% относительно предыдущего закрытия - до 109,89 доллара за баррель, в начале торгов понедельника показатель превышал 111 долларов впервые с 31 марта. Цена майских фьючерсов на WTI опускалась на 0,01%, до 111,53 доллара. В воскресенье стоимость майских фьючерсов WTI впервые с 9 марта поднималась выше отметки в 115 долларов за баррель. Инвесторы продолжают оценивать геополитическую ситуацию в мире. В воскресенье президент США Дональд Трамп пригрозил Ирану "днем мостов и электростанций" уже во вторник, призвав открыть движение по Ормузскому проливу, иначе иранцы будут "жить в аду". Ранее Трамп потребовал от новых властей Ирана немедленных действий, пригрозив уничтожить мосты и электростанции страны. Кроме того, Трамп заявил о планах нанести мощные удары по Ирану и отбросить страну в "каменный век". Как сообщают аналитики агентства Рейтер, из-за перебоев с поставками с Ближнего Востока нефтеперерабатывающие заводы ищут альтернативные источники нефти, особенно для физических поставок в США и Северное море Великобритании. "Глобальные покупатели активно борются за баррель нефти (WTI - ред.) с побережья Мексиканского залива (США), а цена на нефть марки Brent растет еще быстрее", - цитирует Рейтер аналитиков Schork Group. На встрече в воскресенье восемь стран ОПЕК+ с добровольными ограничениями (Россия, Саудовская Аравия, ОАЭ, Ирак, Алжир, Казахстан, Кувейт и Оман) приняли решение увеличить предел добычи нефти на 206 тысяч баррелей в сутки в мае по сравнению с пределом в апреле, следует из коммюнике ОПЕК. США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке. Из-за эскалации конфликта практически остановилось судоходство через Ормузский пролив. Это ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти и СПГ. В результате цены на топливо растут в большинстве стран мира.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

нефть, рынок, сша, иран, ормузский пролив, дональд трамп, опек