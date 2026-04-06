Ирак начал качать нефть из Басры для экспорта в Турцию, пишут СМИ - 06.04.2026, ПРАЙМ
Ирак начал качать нефть из Басры для экспорта в Турцию, пишут СМИ
2026-04-06T09:22+0300
ДОХА, 6 апр - ПРАЙМ. Ирак начал транспортировку нефти с южных месторождений в провинции Басра в Киркук (на север) для дальнейшего экспорта по трубопроводу из Иракского Курдистана в турецкий порт Джейхан, сообщило иракское агентство Shafaq News со ссылкой на Северную нефтяную компанию Ирака. "Ирак начал качать нефть из южной провинции Басра в Киркук для экспорта в турецкий порт Джейхан, чтобы увеличить экспортные мощности и компенсировать проблемы, с которыми сталкиваются традиционные маршруты", - отметил представитель нефтяной компании. По его словам, около 90 тысяч баррелей нефти из Басры перекачано на насосные станции в Киркуке. Представитель компании уточнил, что "этот шаг увеличит общий объем экспорта по этому маршруту примерно до 340 тысяч баррелей в сутки в рамках усилий по диверсификации экспортных каналов сбыта нефти Ирака". По его данным, технические специалисты завершили подготовку к обработке дополнительных объемов без нарушения текущих операций. Ирак использует несколько экспортных маршрутов нефти, в основном южные порты в Басре, в то время как ранее экспорт нефти с месторождений в Иракском Курдистане сталкивался с юридическими и техническими сбоями, которые влияли на поставки. Однако после атак на танкеры возле порта Басры в марте иракские власти приостановили весь морской экспорт нефти с южных месторождений и начали вывозить нефть через сухопутную границу с Сирией и по трубопроводам в турецкий порт Джейхан.
09:22 06.04.2026
 
