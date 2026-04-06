Saudi Aramco повысила цены на нефть для Азии на май до рекорда, пишут СМИ - 06.04.2026, ПРАЙМ

Нефтегазовая госкомпания Саудовской Аравии Saudi Aramco из-за эскалации вокруг Ирана повысила отпускные цены на нефть для Азии на май до рекорда, сообщает... | 06.04.2026, ПРАЙМ

2026-04-06T10:21+0300

МОСКВА, 6 апр - ПРАЙМ. Нефтегазовая госкомпания Саудовской Аравии Saudi Aramco из-за эскалации вокруг Ирана повысила отпускные цены на нефть для Азии на май до рекорда, сообщает агентство Блумберг. "Саудовская Аравия подняла цену на свою основную марку нефти для Азии до рекордного уровня", - сообщает агентство. Saudi Aramco формирует цену на свою основную марку нефти Arab Light, делая наценку по сравнению с корзиной сортов Oman/Dubai (эталоном для нефтеперерабатывающих заводов в Азии). И компания повысит цены на Arab Light для майских поставок до разницы в 19,5 доллара по сравнению с этим эталоном, уточняет Блумберг со ссылкой на прайс-лист. Аналитики при этом ожидали повышения сразу до 40 долларов за баррель. Пока же Arab Light для покупателей из Азии дороже лишь на 2,5 доллара за баррель по сравнению с ценой на корзину сортов Oman/Dubai. Повышение на май связано с почти полным прекращением судоходства по Ормузскому проливу из-за ситуации на Ближнем Востоке. Это ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива. Также эскалация затронула нефтедобывающие мощности близлежащих стран. Saudi Aramco - государственная нефтегазовая компания Саудовской Аравии, основана в 1933 году. Компания представлена на трех основных мировых энергетических рынках Азии, Европы и Северной Америки.

