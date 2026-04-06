Индийская компания закупает нефть из Венесуэлы напрямую у PDVSA, пишут СМИ

Reuters: индийская Reliance Industries закупает нефть из Венесуэлы напрямую у PDVSA
МОСКВА, 6 апр - ПРАЙМ. Индийская нефтеперерабатывающая компания Reliance Industries Ltd. закупает венесуэльскую нефть напрямую у государственной компании PDVSA, сообщило агентство Рейтер со ссылкой на документацию Reliance и данные о перевозках.
Как сообщала 1 апреля канцелярия премьер-министра страны Нарендры Моди, Индия продолжает работу по диверсификации источников поставок энергоресурсов, удобрений и других товаров в связи с конфликтом на Ближнем Востоке.
"Подразделение индийской нефтеперерабатывающей компании Reliance Industries начало погрузку партии венесуэльской тяжелой нефти объемом 2 миллиона баррелей, напрямую закупленной у государственной энергетической компании PDVSA", - пишет агентство.
В конце января Национальная ассамблея Венесуэлы приняла масштабную реформу нефтяного законодательства, которая расширяет права иностранных компаний, позволяя им самостоятельно управлять проектами и экспортировать и продавать нефть даже в статусе миноритарных партнеров государственной PDVSA. Власти страны также проводят пересмотр всех нефтегазовых контрактов. В начале февраля агентство Блумберг сообщало, что индийская Reliance Industries Ltd. возобновила закупки нефти в Венесуэле.
Рост цен на топливо наблюдается в большинстве стран на фоне эскалации на Ближнем Востоке. США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока. Из-за эскалации конфликта практически остановилось судоходство через Ормузский пролив.