https://1prime.ru/20260406/neft-868957388.html

Индийская компания закупает нефть из Венесуэлы напрямую у PDVSA, пишут СМИ - 06.04.2026, ПРАЙМ

2026-04-06T18:04+0300

нефть

мировая экономика

ближний восток

венесуэла

сша

нарендра моди

pdvsa

reliance

https://cdnn.1prime.ru/img/75887/32/758873222_0:97:1024:673_1920x0_80_0_0_dc190ef6c97bb8b5ec5cb85fcc50ce9a.jpg

МОСКВА, 6 апр - ПРАЙМ. Индийская нефтеперерабатывающая компания Reliance Industries Ltd. закупает венесуэльскую нефть напрямую у государственной компании PDVSA, сообщило агентство Рейтер со ссылкой на документацию Reliance и данные о перевозках. Как сообщала 1 апреля канцелярия премьер-министра страны Нарендры Моди, Индия продолжает работу по диверсификации источников поставок энергоресурсов, удобрений и других товаров в связи с конфликтом на Ближнем Востоке. "Подразделение индийской нефтеперерабатывающей компании Reliance Industries начало погрузку партии венесуэльской тяжелой нефти объемом 2 миллиона баррелей, напрямую закупленной у государственной энергетической компании PDVSA", - пишет агентство. В конце января Национальная ассамблея Венесуэлы приняла масштабную реформу нефтяного законодательства, которая расширяет права иностранных компаний, позволяя им самостоятельно управлять проектами и экспортировать и продавать нефть даже в статусе миноритарных партнеров государственной PDVSA. Власти страны также проводят пересмотр всех нефтегазовых контрактов. В начале февраля агентство Блумберг сообщало, что индийская Reliance Industries Ltd. возобновила закупки нефти в Венесуэле. Рост цен на топливо наблюдается в большинстве стран на фоне эскалации на Ближнем Востоке. США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока. Из-за эскалации конфликта практически остановилось судоходство через Ормузский пролив.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

нефть, мировая экономика, ближний восток, венесуэла, сша, нарендра моди, pdvsa, reliance