Nordwind задержала 14 рейсов из-за временных ограничений в аэропорту Сочи

2026-04-06T09:30+0300

МОСКВА, 6 апр - ПРАЙМ. Авиакомпания Nordwind ("Северный ветер") предупредила пассажиров о задержке 14 рейсов в связи с ограничениями на полеты в аэропорту Сочи, следует из сообщения компании. Временные ограничения на прием и выпуск самолетов были введены в аэропорту Сочи в воскресенье в 14.41 мск, сообщали в Росавиации. Ограничения были сняты в понедельник в 4.22 мск "В связи с временными ограничениями на выполнение полетов в аэропорту Сочи задерживается выполнение рейсов: 6 апреля - EO/N4-517 Сочи - Магнитогорск, EO/N4-518 Магнитогорск - Сочи, EO/N4-429 Сочи - Нижнекамск, EO/N4-430 Нижнекамск - Сочи, EO/N4-431 Сочи - Оренбург, EO/N4-432 Оренбург - Сочи, EO/N4-437 Сочи - Нижний Новгород, EO/N4-438 Нижний Новгород - Сочи, EO/N4-501 Сочи - Екатеринбург; 7 апреля - EO/N4-487 Сочи - Барнаул, EO/N4-488 Барнаул - Сочи, EO/N4-502 Екатеринбург - Сочи, EO/N4-479 Сочи - Омск, EO/N4-480 Омск - Сочи", - говорится в сообщении. Пассажирам задержанных рейсов предоставят услуги в соответствии с Федеральными авиационными правилами, отметили в Nordwind.

