Сенаторы предложили СП оценить использование педвузами бюджетных средств
Сенаторы предложили СП оценить использование педвузами бюджетных средств - 06.04.2026, ПРАЙМ
Сенаторы предложили СП оценить использование педвузами бюджетных средств
Сенаторы предложили Счетной палате РФ в 2027 году оценить эффективность использования ведущими педагогическими университетами средств, выделенных из... | 06.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-06T17:15+0300
2026-04-06T17:15+0300
2026-04-06T17:15+0300
россия
финансы
рф
борис ковальчук
счетная палата
МОСКВА, 6 апр – ПРАЙМ. Сенаторы предложили Счетной палате РФ в 2027 году оценить эффективность использования ведущими педагогическими университетами средств, выделенных из федерального бюджета на финансовое обеспечение их деятельности. "Включить в план работы Счетной палаты РФ на 2027 год мероприятия: по оценке деятельности ведущих педагогических университетов в части эффективности использования средств, выделенных из федерального бюджета на финансовое обеспечение их деятельности", - говорится в постановлении с рекомендациями палаты, принятом по итогам выступления в Совфеде главы Счетной палаты Бориса Ковальчука. Среди предложений сенаторов Счетной палате – проведение анализа механизма списания задолженности субъектов РФ перед Российской Федерацией по бюджетным кредитам; по анализу реализации федеральных проектов "Развитие отдельных территорий и центров экономического роста субъектов РФ, входящих в состав Дальневосточного федерального округа (ДФО)" и "Новые возможности для Дальнего Востока"; по аудиту реализации мер господдержки инвестиционных проектов в рамках механизма промышленной ипотеки. Еще одно предложение касается аудита реализации мер господдержки, направленных на развитие угледобывающей отрасли с учетом минерально-сырьевого потенциала страны.
россия, финансы, рф, борис ковальчук, счетная палата
РОССИЯ, Финансы, РФ, Борис Ковальчук, Счетная палата
Сенаторы предложили СП оценить использование педвузами бюджетных средств
Сенаторы предложили СП в 2027 году оценить использование педвузами бюджетных средств
МОСКВА, 6 апр – ПРАЙМ. Сенаторы предложили Счетной палате РФ в 2027 году оценить эффективность использования ведущими педагогическими университетами средств, выделенных из федерального бюджета на финансовое обеспечение их деятельности.
"Включить в план работы Счетной палаты РФ
на 2027 год мероприятия: по оценке деятельности ведущих педагогических университетов в части эффективности использования средств, выделенных из федерального бюджета на финансовое обеспечение их деятельности", - говорится в постановлении с рекомендациями палаты, принятом по итогам выступления в Совфеде главы Счетной палаты Бориса Ковальчука
.
Среди предложений сенаторов Счетной палате – проведение анализа механизма списания задолженности субъектов РФ перед Российской Федерацией по бюджетным кредитам; по анализу реализации федеральных проектов "Развитие отдельных территорий и центров экономического роста субъектов РФ, входящих в состав Дальневосточного федерального округа (ДФО)" и "Новые возможности для Дальнего Востока"; по аудиту реализации мер господдержки инвестиционных проектов в рамках механизма промышленной ипотеки.
Еще одно предложение касается аудита реализации мер господдержки, направленных на развитие угледобывающей отрасли с учетом минерально-сырьевого потенциала страны.
