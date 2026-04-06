https://1prime.ru/20260406/pedvuzy-868956087.html

Сенаторы предложили СП оценить использование педвузами бюджетных средств

2026-04-06T17:15+0300

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/11/859600546_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_708365027387e85571b02920ada3972a.jpg

МОСКВА, 6 апр – ПРАЙМ. Сенаторы предложили Счетной палате РФ в 2027 году оценить эффективность использования ведущими педагогическими университетами средств, выделенных из федерального бюджета на финансовое обеспечение их деятельности. "Включить в план работы Счетной палаты РФ на 2027 год мероприятия: по оценке деятельности ведущих педагогических университетов в части эффективности использования средств, выделенных из федерального бюджета на финансовое обеспечение их деятельности", - говорится в постановлении с рекомендациями палаты, принятом по итогам выступления в Совфеде главы Счетной палаты Бориса Ковальчука. Среди предложений сенаторов Счетной палате – проведение анализа механизма списания задолженности субъектов РФ перед Российской Федерацией по бюджетным кредитам; по анализу реализации федеральных проектов "Развитие отдельных территорий и центров экономического роста субъектов РФ, входящих в состав Дальневосточного федерального округа (ДФО)" и "Новые возможности для Дальнего Востока"; по аудиту реализации мер господдержки инвестиционных проектов в рамках механизма промышленной ипотеки. Еще одно предложение касается аудита реализации мер господдержки, направленных на развитие угледобывающей отрасли с учетом минерально-сырьевого потенциала страны.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, финансы, рф, борис ковальчук, счетная палата