Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Сенаторы предложили СП оценить использование педвузами бюджетных средств - 06.04.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260406/pedvuzy-868956087.html
Сенаторы предложили СП оценить использование педвузами бюджетных средств
россия
финансы
рф
борис ковальчук
счетная палата
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/11/859600546_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_708365027387e85571b02920ada3972a.jpg
МОСКВА, 6 апр – ПРАЙМ. Сенаторы предложили Счетной палате РФ в 2027 году оценить эффективность использования ведущими педагогическими университетами средств, выделенных из федерального бюджета на финансовое обеспечение их деятельности. "Включить в план работы Счетной палаты РФ на 2027 год мероприятия: по оценке деятельности ведущих педагогических университетов в части эффективности использования средств, выделенных из федерального бюджета на финансовое обеспечение их деятельности", - говорится в постановлении с рекомендациями палаты, принятом по итогам выступления в Совфеде главы Счетной палаты Бориса Ковальчука. Среди предложений сенаторов Счетной палате – проведение анализа механизма списания задолженности субъектов РФ перед Российской Федерацией по бюджетным кредитам; по анализу реализации федеральных проектов "Развитие отдельных территорий и центров экономического роста субъектов РФ, входящих в состав Дальневосточного федерального округа (ДФО)" и "Новые возможности для Дальнего Востока"; по аудиту реализации мер господдержки инвестиционных проектов в рамках механизма промышленной ипотеки. Еще одно предложение касается аудита реализации мер господдержки, направленных на развитие угледобывающей отрасли с учетом минерально-сырьевого потенциала страны.
https://1prime.ru/20260404/vuzy-868897489.html
17:15 06.04.2026
 
© РИА Новости . Алексей Майшев | Перейти в медиабанкЗдание Совета Федерации РФ в Москве
Здание Совета Федерации РФ в Москве - ПРАЙМ, 1920, 06.04.2026
Здание Совета Федерации РФ в Москве. Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
РОССИЯФинансыРФБорис КовальчукСчетная палата
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала