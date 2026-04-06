https://1prime.ru/20260406/postavki-868941819.html
Министр энергетики Австралии отчитался о поставках топлива в страну
2026-04-06T07:51+0300
энергетика
нефть
австралия
ближний восток
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/868941819.jpg?1775451266
ДЖАКАРТА, 6 апр — ПРАЙМ. Поставки топлива в Австралию обеспечены почти на два месяца на фоне конфликта на Ближнем Востоке и нестабильности на мировом нефтяном рынке, заявил министр энергетики страны Крис Боуен. "Поставки топлива обеспечены до позднего мая… Все контракты заключены и юридически закреплены. После оформления топливо принадлежит австралийским компаниям, что вселяет определённую уверенность", — приводит слова министра телеканал ABC. Ранее власти Австралии сообщали, что запасов топлива хватит до конца апреля, однако теперь ведётся работа по обеспечению поставок и на следующий месяц. Сейчас число АЗС в стране без дизельного топлива сократилось и составляет 274. Премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе ранее предупредил о том, что ближайшие месяцы могут быть непростыми для страны на фоне глобального энергетического кризиса и роста цен на топливо.
австралия
ближний восток
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
