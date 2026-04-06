Министр энергетики Австралии отчитался о поставках топлива в страну - 06.04.2026, ПРАЙМ
Министр энергетики Австралии отчитался о поставках топлива в страну
07:51 06.04.2026 (обновлено: 07:54 06.04.2026)
 
Министр энергетики Австралии отчитался о поставках топлива в страну

Министр Боуен: поставки топлива в Австралию обеспечены почти на два месяца

ДЖАКАРТА, 6 апр — ПРАЙМ. Поставки топлива в Австралию обеспечены почти на два месяца на фоне конфликта на Ближнем Востоке и нестабильности на мировом нефтяном рынке, заявил министр энергетики страны Крис Боуен.
"Поставки топлива обеспечены до позднего мая… Все контракты заключены и юридически закреплены. После оформления топливо принадлежит австралийским компаниям, что вселяет определённую уверенность", — приводит слова министра телеканал ABC.
Ранее власти Австралии сообщали, что запасов топлива хватит до конца апреля, однако теперь ведётся работа по обеспечению поставок и на следующий месяц.
Сейчас число АЗС в стране без дизельного топлива сократилось и составляет 274.
Премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе ранее предупредил о том, что ближайшие месяцы могут быть непростыми для страны на фоне глобального энергетического кризиса и роста цен на топливо.
 
