Министр энергетики Австралии отчитался о поставках топлива в страну

Поставки топлива в Австралию обеспечены почти на два месяца на фоне конфликта на Ближнем Востоке и нестабильности на мировом нефтяном рынке, заявил министр...

2026-04-06T07:54+0300

ДЖАКАРТА, 6 апр — ПРАЙМ. Поставки топлива в Австралию обеспечены почти на два месяца на фоне конфликта на Ближнем Востоке и нестабильности на мировом нефтяном рынке, заявил министр энергетики страны Крис Боуен. "Поставки топлива обеспечены до позднего мая… Все контракты заключены и юридически закреплены. После оформления топливо принадлежит австралийским компаниям, что вселяет определённую уверенность", — приводит слова министра телеканал ABC. Ранее власти Австралии сообщали, что запасов топлива хватит до конца апреля, однако теперь ведётся работа по обеспечению поставок и на следующий месяц. Сейчас число АЗС в стране без дизельного топлива сократилось и составляет 274. Премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе ранее предупредил о том, что ближайшие месяцы могут быть непростыми для страны на фоне глобального энергетического кризиса и роста цен на топливо.

