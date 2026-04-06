МИД Бахрейна оценил сокращение прохода танкеров через Ормузский пролив - 06.04.2026, ПРАЙМ
Энергетика
МИД Бахрейна оценил сокращение прохода танкеров через Ормузский пролив
00:42 06.04.2026 (обновлено: 01:40 06.04.2026)
 
МИД Бахрейна: проход танкеров с нефтью через Ормузский пролив снизился более чем на 90%

КАИР, 6 апр - ПРАЙМ. Проход танкеров с нефтью через Ормузский пролив снизился более чем на 90% с 28 февраля, заявил глава МИД Бахрейна Абдель Латыф аз-Заяни.
"С 28 февраля движение нефтяных танкеров через Ормузский пролив снизилось более чем на 90%", - сказал аз-Заяни, слова которого приводит бахрейнское агентство BNA.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке. При этом фактически остановилось судоходство по Ормузскому проливу - ключевому маршруту поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива.
 
