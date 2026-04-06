МИД Бахрейна оценил сокращение прохода танкеров через Ормузский пролив

МИД Бахрейна оценил сокращение прохода танкеров через Ормузский пролив - 06.04.2026, ПРАЙМ

МИД Бахрейна оценил сокращение прохода танкеров через Ормузский пролив

Проход танкеров с нефтью через Ормузский пролив снизился более чем на 90% с 28 февраля, заявил глава МИД Бахрейна Абдель Латыф аз-Заяни. | 06.04.2026, ПРАЙМ

2026-04-06T00:42+0300

2026-04-06T00:42+0300

2026-04-06T01:40+0300

КАИР, 6 апр - ПРАЙМ. Проход танкеров с нефтью через Ормузский пролив снизился более чем на 90% с 28 февраля, заявил глава МИД Бахрейна Абдель Латыф аз-Заяни. "С 28 февраля движение нефтяных танкеров через Ормузский пролив снизилось более чем на 90%", - сказал аз-Заяни, слова которого приводит бахрейнское агентство BNA. США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке. При этом фактически остановилось судоходство по Ормузскому проливу - ключевому маршруту поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива.

ормузский пролив

сша

иран

нефть, ормузский пролив, сша, иран, мид