МИД Бахрейна оценил сокращение прохода танкеров через Ормузский пролив
МИД Бахрейна оценил сокращение прохода танкеров через Ормузский пролив - 06.04.2026, ПРАЙМ
МИД Бахрейна оценил сокращение прохода танкеров через Ормузский пролив
Проход танкеров с нефтью через Ормузский пролив снизился более чем на 90% с 28 февраля, заявил глава МИД Бахрейна Абдель Латыф аз-Заяни. | 06.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-06T00:42+0300
2026-04-06T00:42+0300
2026-04-06T01:40+0300
энергетика
нефть
экономика
ормузский пролив
сша
иран
мид
КАИР, 6 апр - ПРАЙМ. Проход танкеров с нефтью через Ормузский пролив снизился более чем на 90% с 28 февраля, заявил глава МИД Бахрейна Абдель Латыф аз-Заяни. "С 28 февраля движение нефтяных танкеров через Ормузский пролив снизилось более чем на 90%", - сказал аз-Заяни, слова которого приводит бахрейнское агентство BNA. США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке. При этом фактически остановилось судоходство по Ормузскому проливу - ключевому маршруту поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива.
ормузский пролив
сша
иран
нефть, ормузский пролив, сша, иран, мид
Энергетика, Нефть, Экономика, Ормузский пролив, США, ИРАН, МИД
МИД Бахрейна оценил сокращение прохода танкеров через Ормузский пролив
МИД Бахрейна: проход танкеров с нефтью через Ормузский пролив снизился более чем на 90%
КАИР, 6 апр - ПРАЙМ. Проход танкеров с нефтью через Ормузский пролив снизился более чем на 90% с 28 февраля, заявил глава МИД Бахрейна Абдель Латыф аз-Заяни.
"С 28 февраля движение нефтяных танкеров через Ормузский пролив снизилось более чем на 90%", - сказал аз-Заяни, слова которого приводит бахрейнское агентство BNA.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке. При этом фактически остановилось судоходство по Ормузскому проливу - ключевому маршруту поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива.