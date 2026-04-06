Роскачество объяснило, почему вино должно быть старше
Роскачество объяснило, почему вино должно быть старше - 06.04.2026, ПРАЙМ
Роскачество объяснило, почему вино должно быть старше
Принцип "чем старше вино, тем лучше" уже не работает, все зависит от технологии производства: изначально она может быть поставлена так, что вино доводится и...
2026-04-06T05:08+0300
2026-04-06T05:08+0300
2026-04-06T05:08+0300
МОСКВА, 6 апр - ПРАЙМ. Принцип "чем старше вино, тем лучше" уже не работает, все зависит от технологии производства: изначально она может быть поставлена так, что вино доводится и бутилируется уже в раскрывшемся состоянии, рассказал в интервью РИА Новости глава Роскачества Максим Протасов.
"Дело в том, что изначально технология производства и качество винограда может быть поставлена таким образом, что вино раскрывается в бутылке длительные годы, а может быть сделано так, что вино доводится и бутилируется уже в раскрывшемся состоянии", - сообщил он.
Протасов отметил, что ритейл в первую очередь ориентируется на то, чтобы существовала достаточно высокая оборачиваемость полки, чтобы вино на полке не стояло 10 лет.
В свою очередь потребителю нужно уметь отличать вина выдержанные и те, которые раскроют букет уже в первые полгода после бутилирования, и "Винный гид России" в этом поможет, прокомментировал Протасов.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в среду в 11.00 мск.
бизнес, общество , роскачество
Бизнес, Экономика, Общество , Роскачество
Роскачество объяснило, почему вино должно быть старше
Глава Роскачества Протасов: принцип "чем старше вино, тем лучше" не работает
МОСКВА, 6 апр - ПРАЙМ. Принцип "чем старше вино, тем лучше" уже не работает, все зависит от технологии производства: изначально она может быть поставлена так, что вино доводится и бутилируется уже в раскрывшемся состоянии, рассказал в интервью РИА Новости глава Роскачества Максим Протасов.
"Дело в том, что изначально технология производства и качество винограда может быть поставлена таким образом, что вино раскрывается в бутылке длительные годы, а может быть сделано так, что вино доводится и бутилируется уже в раскрывшемся состоянии", - сообщил он.
Протасов отметил, что ритейл в первую очередь ориентируется на то, чтобы существовала достаточно высокая оборачиваемость полки, чтобы вино на полке не стояло 10 лет.
В свою очередь потребителю нужно уметь отличать вина выдержанные и те, которые раскроют букет уже в первые полгода после бутилирования, и "Винный гид России" в этом поможет, прокомментировал Протасов.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в среду в 11.00 мск.