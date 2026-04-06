Рубль продолжает укрепляться к юаню на Мосбирже в начале недели

Курс китайской валюты в понедельник снижается шестую сессию подряд и ушел уже ниже отметки 11,5 рубля, следует из данных Московской биржи. | 06.04.2026, ПРАЙМ

2026-04-06T13:15+0300

МОСКВА, 6 апр - ПРАЙМ. Курс китайской валюты в понедельник снижается шестую сессию подряд и ушел уже ниже отметки 11,5 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 12.53 мск снижался на 5 копеек относительно предыдущего закрытия, до 11,45 рубля. В течение дня юань торгуется в коридоре 11,41-11,48 рубля. Поддержка 11,5 рубля за юань оказалась не сильной и не устояла в ожидании рынком роста притока валютной выручки, считает Игорь Соколов из компании "Алор брокер". "Рассчитываем на дальнейшее снижение юаня к рублю", - добавляет он. Фактором, способствующими крепости рубля, выступает все еще низкая активность импортеров, на фоне слабого внутреннего спроса, считает Богдан Зварич из ПСБ. "Также сказывается пониженный инвестиционный спрос, что обусловлено рисками дальнейшего укреплении рубля, которые могут реализоваться уже в апреле как за счет поступления выручки от продажи нефти по высоким ценам, так и за счет очередных повышенных отчислений в бюджет со стороны нефтегазовых компаний из-за выплаты НДД (налог на дополнительный доход от добычи углеводородного сырья - ред.)", - добавляет он. "В такой ситуации инвесторы не спешат покупать валюту, ожидая более благоприятных уровней. Более того, часть инвесторов может открывать в валютах короткие позиции, что оказывает дополнительное давление на их котировки", - ожидает аналитик.

