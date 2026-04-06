Российский рынок акций завершил основную торговую сессию ростом

Российский рынок акций завершил основную торговую сессию понедельника ростом, продолжая реагировать на геополитические импульсы, следует из данных Московской... | 06.04.2026, ПРАЙМ

2026-04-06T19:36+0300

МОСКВА, 6 апр - ПРАЙМ. Российский рынок акций завершил основную торговую сессию понедельника ростом, продолжая реагировать на геополитические импульсы, следует из данных Московской биржи и комментариев экспертов. Индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов вырос на 0,88%, до 2 784,87 пункта, индекс Мосбиржи в юанях - на 1,12%, до 1 118,93 пункта, долларовый РТС - на 2,16%, до 1 114,34 пункта. Июньский фьючерс нефти марки Brent на 19.04 мск дорожал на 0,39%, до 109,46 доллара за баррель. "Геополитическая обстановка продолжает оставаться неопределённой и очень напряжённой. Иран отверг возможности временного перемирия с США, заявив, что выступает вместо перемирия за полное окончание войны, в то время как президент США Трамп продолжает повышать градус напряжённости. Тем не менее, цены на нефть после резкого скачка в конце прошлой недели начали немного снижаться в ожидании возможного компромисса по Ормузскому проливу, по крайней мере, между Ираном и странами, которые сам Иран считает дружественными или хотя бы нейтральными", - поделилась Наталья Мильчакова из Freedom Finance Global. "Индекс Мосбиржи начал неделю смешанной динамикой. После утренней борьбы у поддержки 2750 пунктов покупатели овладели инициативой. Сегодня был неплохой день для акций металлургических компаний, особенно ММК, "Полюса" и "Норникеля", в плюсе торговались тяжеловесные бумаги "Сбера" и "Лукойла", - комментирует Андрей Смирнов из "БКС Мир инвестиций". Цены на нефть стабилизировались около 108 долларов, а Ближний Восток держит рынок энергоносителей в напряжении, добавил он. "Сегодняшние торги проходят в некотором "идейном" вакууме при отсутствии значимых корпоративных новостей. Внешний фон продолжает оставаться неблагоприятным и крайне противоречивым", - рассказал Александр Фетисов из Россельхозбанка. "Заявления президента США от воскресенья ухудшили в глазах инвесторов перспективы скорой деэскалации на Ближнем Востоке. На этом фоне опасения заметного снижения цен на сырье ослабились, что позитивно для нашего рынка. Впрочем, в целом пока игроки продолжают жить в отсутствии конкретных драйверов", - считает Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург". Лидеры роста и падения "Акции ОВК (+7,3%) оказались лидером роста без новостей, но, скорее всего, в связи с ожиданием публикации компании за 2025 год и ростом интереса инвесторов к акциям "второго эшелона", который, как правило, растёт вдогонку за уже произошедшим ростом акций "голубых фишек", - рассказала Мильчакова. Также в лидерах роста – акции ММК (+4,70%), "М.Видео" (+3,34%), префы "Сургутнефтегаза" (+2,67%) и обыкновенные акции "Норникеля" (+2,60%). Золото за последнюю неделю продемонстрировало рост, однако акции "Полюса" (+1,41%) отреагировали на него сдержанно на фоне некоторой слабости рынка и осторожности инвесторов, отметил Андрей Алексеев из УК "Первая". В лидерах снижения – акции "Россетей Центра и Приволжья" (-2,34%), "Новабев Групп" (-2,13%), "Самолета" (-2,08%), НМТП (-1,39%) и "СПБ Биржи" (-1,27%). Прогнозы "Во второй половине дня ситуация на рынке акций несколько улучшилась – спрос в отдельных акциях нефтегазового сектора, в частности, в акциях "Лукойла" и привилегированных бумагах "Сургутнефтегаза" вывел отраслевой индекс, а заодно и индекс Мосбиржи в плюс, тем не менее, нельзя исключать, что "сползание" рынка акций в краткосрочной перспективе в район 2730-2740 продолжится", - поделился Фетисов. Риски повторного ухода индекса в сторону 2750 пунктов пока сохраняются, прогнозирует Григорьев. "Индекс Мосбиржи без свежих драйверов может оставаться зажатым между 2750 и 2800 пунктов", - считает Смирнов.

