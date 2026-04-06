СМИ: усиление контроля Ирана над Ормузским проливом ударит по доллару

2026-04-06T00:54+0300

АНТАЛЬЯ, 6 апр - ПРАЙМ. Усиление контроля Ирана над Ормузским проливом способно нанести удар по системе использования нефтедолларов и изменить баланс сил на общемировом энергетическом рынке, пишет турецкая газета Aydınlık. "Контроль над Ормузским проливом дает Ирану возможность влиять на мировую торговлю нефтью и подрывать доминирование доллара", - отмечается в публикации издания. Аналитик Серхат Латифоглу обращает внимание, что через Ормузский пролив проходят около 20% мировых поставок нефти, что делает его ключевой точкой глобальной энергетической системы. "На фоне конфликта вокруг Ирана Тегеран уже усилил контроль над судоходством, фактически регулируя проход танкеров и получая дополнительные доходы от транзита", - приводит газета мнение эксперта. Латифоглу считает, что в случае дальнейшего усиления влияния Ирана на пролив страна может получить не только экономические дивиденды, но и мощный геополитический инструмент давления, включая возможность воздействия на цены на нефть и мировые финансовые потоки. Аналитик также не исключает, что подобный сценарий способен ускорить переход части государств на альтернативные валюты в расчетах за энергоресурсы, что потенциально ослабит позиции доллара в мировой экономике. США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока. Из-за эскалации конфликта почти остановилось судоходство через Ормузский пролив. Это ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти и СПГ. В итоге, цены на топливо растут в большинстве стран мира.

нефть, иран, ормузский пролив, тегеран