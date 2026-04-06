В аэропорту Сочи задержали более 70 рейсов, 12 рейсов отменили
2026-04-06T10:01+0300
СОЧИ, 6 апр – ПРАЙМ. Более 40 рейсов на вылет и 30 рейсов на прилёт задерживаются в аэропорту Сочи после снятия ограничений на полеты, также отменены 12 рейсов, следует из информации онлайн-табло аэропорта. Как сообщала Росавиация, временные ограничения на прием и выпуск самолетов в сочинском аэропорту действовали ночью в течение 13 часов, они были сняты в 04.23 мск. Согласно информации на онлайн-табло по состоянию на 09.00 мск задерживаются 44 рейса на вылет из Сочи, в том числе в Стамбул, Анталью, Хургаду и Тбилиси. Более 25 рейсов на вылет задержаны на 12 часов и более. На прилет в Сочи задерживаются 30 рейсов, часть рейсов также на длительное время. По данным табло, 12 рейсов в Сочи отменены: рейсы из Москвы авиакомпаний "Аэрофлот" и "Победа", рейс из Екатеринбурга авиакомпании "Аэрофлот", рейсы из Махачкалы и Пензы авиакомпании "Азимут", а также рейс из Кувейта авиакомпании Jazeera Airways.
