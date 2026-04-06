В аэропорту Сочи задержали более 70 рейсов, 12 рейсов отменили - 06.04.2026, ПРАЙМ
В аэропорту Сочи задержали более 70 рейсов, 12 рейсов отменили
В аэропорту Сочи задержали более 70 рейсов, 12 рейсов отменили - 06.04.2026, ПРАЙМ
В аэропорту Сочи задержали более 70 рейсов, 12 рейсов отменили
Более 40 рейсов на вылет и 30 рейсов на прилёт задерживаются в аэропорту Сочи после снятия ограничений на полеты, также отменены 12 рейсов, следует из... | 06.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-06T10:01+0300
2026-04-06T10:01+0300
бизнес
сочи
стамбул
анталья
аэрофлот
росавиация
азимут
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/03/860268687_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_02ba9ecf49dc75e95d9b24dd4671ed54.jpg
СОЧИ, 6 апр – ПРАЙМ. Более 40 рейсов на вылет и 30 рейсов на прилёт задерживаются в аэропорту Сочи после снятия ограничений на полеты, также отменены 12 рейсов, следует из информации онлайн-табло аэропорта. Как сообщала Росавиация, временные ограничения на прием и выпуск самолетов в сочинском аэропорту действовали ночью в течение 13 часов, они были сняты в 04.23 мск. Согласно информации на онлайн-табло по состоянию на 09.00 мск задерживаются 44 рейса на вылет из Сочи, в том числе в Стамбул, Анталью, Хургаду и Тбилиси. Более 25 рейсов на вылет задержаны на 12 часов и более. На прилет в Сочи задерживаются 30 рейсов, часть рейсов также на длительное время. По данным табло, 12 рейсов в Сочи отменены: рейсы из Москвы авиакомпаний "Аэрофлот" и "Победа", рейс из Екатеринбурга авиакомпании "Аэрофлот", рейсы из Махачкалы и Пензы авиакомпании "Азимут", а также рейс из Кувейта авиакомпании Jazeera Airways.
сочи
стамбул
анталья
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/03/860268687_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_56f716adfd25e128adc3292ba1ff37d9.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, сочи, стамбул, анталья, аэрофлот, росавиация, азимут
Бизнес, СОЧИ, Стамбул, Анталья, Аэрофлот, Росавиация, Азимут
10:01 06.04.2026
 
В аэропорту Сочи задержали более 70 рейсов, 12 рейсов отменили

В аэропорту Сочи задержали более 70 рейсов, 12 рейсов отменили на фоне ограничений

СОЧИ, 6 апр – ПРАЙМ. Более 40 рейсов на вылет и 30 рейсов на прилёт задерживаются в аэропорту Сочи после снятия ограничений на полеты, также отменены 12 рейсов, следует из информации онлайн-табло аэропорта.
Как сообщала Росавиация, временные ограничения на прием и выпуск самолетов в сочинском аэропорту действовали ночью в течение 13 часов, они были сняты в 04.23 мск.
Согласно информации на онлайн-табло по состоянию на 09.00 мск задерживаются 44 рейса на вылет из Сочи, в том числе в Стамбул, Анталью, Хургаду и Тбилиси. Более 25 рейсов на вылет задержаны на 12 часов и более. На прилет в Сочи задерживаются 30 рейсов, часть рейсов также на длительное время.
По данным табло, 12 рейсов в Сочи отменены: рейсы из Москвы авиакомпаний "Аэрофлот" и "Победа", рейс из Екатеринбурга авиакомпании "Аэрофлот", рейсы из Махачкалы и Пензы авиакомпании "Азимут", а также рейс из Кувейта авиакомпании Jazeera Airways.
БизнесСОЧИСтамбулАнтальяАэрофлотРосавиацияАзимут
 
 
