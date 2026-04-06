https://1prime.ru/20260406/somali-868959374.html
В Сомали начали кампанию по разведке и добыче нефти на шельфе
2026-04-06T19:14+0300
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/14/864739256_0:208:2901:1840_1920x0_80_0_0_35df490b84ef14c56e57400424eaf0ab.jpg
МОСКВА, 6 апр - ПРАЙМ. Власти Сомали начали кампанию по разведке и добыче нефти на шельфе, намереваясь таким образом ускорить экономический рост, сообщило в понедельник издание Shabelle. "Федеральное правительство Сомали официально начало свою первую кампанию по добыче нефти на шельфе. По словам властей, этот шаг имеет большое экономическое и геополитическое значение. Министр иностранных дел Али Омар отметил, что в случае успеха страна может надеяться на экономический рост, в основе которого будет лежать добыча полезных ископаемых", - пишет издание. В 2024 году Сомали и Турция заключили ряд соглашений о разведке нефти и газа на сомалийской территории. Ожидается, что турецкое судно Cagri Bey в апреле начнёт бурить скважину Curad-1.
https://1prime.ru/20260406/tramp-868958814.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/14/864739256_86:0:2815:2047_1920x0_80_0_0_2567a158a76cc0bd89321762f90d11b7.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
