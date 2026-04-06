В Сомали начали кампанию по разведке и добыче нефти на шельфе - 06.04.2026, ПРАЙМ
В Сомали начали кампанию по разведке и добыче нефти на шельфе
Власти Сомали начали кампанию по разведке и добыче нефти на шельфе, намереваясь таким образом ускорить экономический рост, сообщило в понедельник издание... | 06.04.2026, ПРАЙМ
19:14 06.04.2026
 
В Сомали начали кампанию по разведке и добыче нефти на шельфе

Shabelle: власти Сомали начали кампанию по разведке и добыче нефти на шельфе

Добыча нефти. Архивное фото
МОСКВА, 6 апр - ПРАЙМ. Власти Сомали начали кампанию по разведке и добыче нефти на шельфе, намереваясь таким образом ускорить экономический рост, сообщило в понедельник издание Shabelle.
"Федеральное правительство Сомали официально начало свою первую кампанию по добыче нефти на шельфе. По словам властей, этот шаг имеет большое экономическое и геополитическое значение. Министр иностранных дел Али Омар отметил, что в случае успеха страна может надеяться на экономический рост, в основе которого будет лежать добыча полезных ископаемых", - пишет издание.
В 2024 году Сомали и Турция заключили ряд соглашений о разведке нефти и газа на сомалийской территории. Ожидается, что турецкое судно Cagri Bey в апреле начнёт бурить скважину Curad-1.
