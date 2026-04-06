Суд оставил в силе штраф инженеру водного комплекса во Владивостоке

Суд оставил в силе штраф инженеру водного комплекса во Владивостоке - 06.04.2026, ПРАЙМ

Суд оставил в силе штраф инженеру водного комплекса во Владивостоке

Приморский краевой суд оставил в силе решение Ленинского районного суда Владивостока, который оштрафовал главного инженера водного комплекса "Акватория" во... | 06.04.2026, ПРАЙМ

2026-04-06T02:52+0300

2026-04-06T02:52+0300

2026-04-06T02:52+0300

ВЛАДИВОСТОК, 6 апр – ПРАЙМ. Приморский краевой суд оставил в силе решение Ленинского районного суда Владивостока, который оштрафовал главного инженера водного комплекса "Акватория" во Владивостоке, где в 2024 году на посетителей обрушились конструкции потолка, следует из материалов суда. Вечером 1 августа 2024 года в комплексе обрушились металлические конструкции потолка на площади около 100 квадратных метров. По данным минздрава Приморья, пострадали девять человек, один из них был госпитализирован. По информации краевой прокуратуры, среди пострадавших были двое несовершеннолетних. Было возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, СК сообщал о задержании главного инженера комплекса Игоря Черемисина. В декабре 2025 года суд признал инженера виновным и назначил ему штраф в 280 тысяч рублей с лишением на три года права заниматься деятельностью в коммерческих организациях, связанной с предоставлением услуг в физкультурно-оздоровительной области. С учетом того, что фигурант находился под стражей, штраф снизили до 30 тысяч рублей. Защита обжаловала приговор. "Судебный акт оставлен без изменения", - говорится в материалах суда. После ЧП "Акватория" подавала иск на 4,87 миллиона рублей к подрядчику, устанавливавшему подвесную систему, но затем стороны пошли на мировую. Подрядчик обязался выплатить комплексу 1,4 миллиона рублей. После происшествия банный комплекс был закрыт. В апреле 2025 года он сообщил, что устранил нарушения, в мае снова открылся.

владивосток

приморье

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , бизнес, владивосток, приморье, ск рф