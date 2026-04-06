Суд оставил в силе штраф инженеру водного комплекса во Владивостоке - 06.04.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20260406/sud-868938023.html
Суд оставил в силе штраф инженеру водного комплекса во Владивостоке
2026-04-06T02:52+0300
2026-04-06T02:52+0300
общество
бизнес
экономика
владивосток
приморье
ск рф
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/868938023.jpg?1775433159
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
02:52 06.04.2026
 
Суд оставил в силе штраф инженеру водного комплекса во Владивостоке

Суд оставил в силе штраф инженеру водного комплекса во Владивостоке, где обрушился потолок

Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
ВЛАДИВОСТОК, 6 апр – ПРАЙМ. Приморский краевой суд оставил в силе решение Ленинского районного суда Владивостока, который оштрафовал главного инженера водного комплекса "Акватория" во Владивостоке, где в 2024 году на посетителей обрушились конструкции потолка, следует из материалов суда.
Вечером 1 августа 2024 года в комплексе обрушились металлические конструкции потолка на площади около 100 квадратных метров. По данным минздрава Приморья, пострадали девять человек, один из них был госпитализирован. По информации краевой прокуратуры, среди пострадавших были двое несовершеннолетних. Было возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, СК сообщал о задержании главного инженера комплекса Игоря Черемисина. В декабре 2025 года суд признал инженера виновным и назначил ему штраф в 280 тысяч рублей с лишением на три года права заниматься деятельностью в коммерческих организациях, связанной с предоставлением услуг в физкультурно-оздоровительной области. С учетом того, что фигурант находился под стражей, штраф снизили до 30 тысяч рублей. Защита обжаловала приговор.
"Судебный акт оставлен без изменения", - говорится в материалах суда.
После ЧП "Акватория" подавала иск на 4,87 миллиона рублей к подрядчику, устанавливавшему подвесную систему, но затем стороны пошли на мировую. Подрядчик обязался выплатить комплексу 1,4 миллиона рублей.
После происшествия банный комплекс был закрыт. В апреле 2025 года он сообщил, что устранил нарушения, в мае снова открылся.
 
ЭкономикаОбществоБизнесВладивостокПриморьеСК РФ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала