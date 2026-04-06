Суд обжаловал изъятие земель "Атомстройкомплекса"

2026-04-06T09:46+0300

ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 апр - ПРАЙМ. Решение об изъятии земель у крупнейшей уральской строительной корпорации "Атомстройкомплекс" в доход государства обжаловано, сообщили РИА Новости в объединенной пресс-службе судов Свердловской области. "В Верх-Исетский суд поступила апелляционная жалоба по "Атомстройкомплексу", - сказала собеседница агентства. В пресс-службе пояснили, что жалоба на решение суда поступила от физлица, которое также выступало ответчиком. Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга 13 марта удовлетворил иск Генпрокуратуры РФ об обращении в доход государства имущества, полученного, по мнению надзорного органа, коррупционным путем крупнейшей уральской строительной корпорации "Атомстройкомплекс". По существу иск рассмотрели в два заседания в закрытом режиме. В объединенной пресс-службе судов региона уточняли журналистам, что решением суда в доход государства были обращены десять земельных участков в деревне Коптяки под свердловским Среднеуральском и два помещения в Екатеринбурге. Также судом солидарно с физических лиц были взысканы и обращены в доход государства денежные средства в размере 577 миллионов 618 тысяч 600 рублей. В пресс-службе "Атомстройкомплекса" ранее прокомментировали РИА Новости, что с уважением относятся к решению суда, в соответствии с которым шесть земельных участков в Среднеуральске, находящиеся в земельном банке холдинга и которые не планировались к использованию в ближайшее время, будут переданы в пользу государства. Речи о национализации и взыскании иного имущества у холдинга не шло, а решение суда не влияет на деятельность холдинга и исполнение обязательств перед клиентами, партнерами и госзаказчиком. Согласно карточке гражданского дела, 2 февраля Генпрокуратура РФ подала в Верх-Исетский суд Екатеринбурга иск об обращении в доход государства имущества "Атомстройкомплекс". В качестве ответчиков указаны компании АО "Корпорация "Атомстройкомплекс", ООО "Компания "Атомстройкомплекс" и ООО "Специализированный застройщик "Южный Берег". Кроме того, среди ответчиков 11 физических лиц, а в качестве третьего лица по делу привлечено Федеральное агентство по управлению государственным имуществом. Было выдано 14 исполнительных листов.

