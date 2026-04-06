TotalEnergies объявила об отмене потолка цен на топливо с 7 апреля - 06.04.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20260406/toplivo-868955097.html
TotalEnergies объявила об отмене потолка цен на топливо с 7 апреля
TotalEnergies объявила об отмене потолка цен на топливо с 7 апреля - 06.04.2026, ПРАЙМ
TotalEnergies объявила об отмене потолка цен на топливо с 7 апреля
Французская топливная компания TotalEnergies объявила об отмене потолка цен на топливо со вторника, 7 апреля, передает в понедельник телеканал CNews. | 06.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-06T16:50+0300
2026-04-06T16:50+0300
экономика
нефть
франция
иран
ближний восток
totalenergies
https://cdnn.1prime.ru/img/83747/24/837472460_96:0:1506:793_1920x0_80_0_0_60cb8bb6ab8f0f1a98fd4f40c34c43f0.jpg
ПАРИЖ, 6 апр - ПРАЙМ. Французская топливная компания TotalEnergies объявила об отмене потолка цен на топливо со вторника, 7 апреля, передает в понедельник телеканал CNews. Телеканал BFMTV передавал 12 марта, что министерство экономики Франции не стало принимать решение о введении контроля над ценами на топливо в стране из-за роста цен на фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке, однако по итогам встречи в ведомстве было объявлено об ограничении цен со стороны ряда топливных компаний. Среди компаний, согласившихся на такой шаг, была и TotalEnergies, объявившая об этом еще до встречи в ведомстве. "Потолок цен на топливо (в скором времени будет - ред.) отменен. Со вторника, 7 апреля, TotalEnergies официально отменит ограничения для цен на топливо на своих заправках", - говорится в сообщении. По информации телеканала, введение потолка в отношении цен на топливо привело к образованию многометровых автомобильных очередей на ряде автозаправочных станций (АЗС) TotalEnergies, которые, в свою очередь, привели к нехватке топлива на некоторых АЗС компании. Разница в цене на топливо на разных заправках оказалась значительной: в то время как у TotalEnergies она была ограничена 1,99 евро за литр бензина и 2,09 евро за литр дизельного топлива (ДТ), на АЗС других компаний ДТ могло стоить до 2,8 или даже 2,9 евро за литр, напоминает CNews. Отмена потолка цен на топливо затронет в общей сложности 3300 АЗС компании на территории европейской части Франции, говорится в материале. Газета Figaro писала 30 марта, что цена на дизельное топливо во Франции достигла максимального значения с 1985 года и приближается к 2,2 евро за литр. Ранее агентство Франс Пресс передавало, что цена за литр наиболее часто используемого в стране бензина Е10 (аналог АИ-95 с этанолом) достигла двух евро. США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока. Эскалация вокруг Ирана привела к фактической блокировке Ормузского пролива, ключевого маршрута поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, а также отразилась на уровне экспорта и добычи нефти стран региона. На фоне блокировки пролива в большинстве стран мира наблюдается рост цен на топливо.
https://1prime.ru/20260405/toplivo-868925182.html
франция
иран
ближний восток
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83747/24/837472460_272:0:1329:793_1920x0_80_0_0_d9271849fb4b3fb399dbb4fd0b27aa89.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
нефть, франция, иран, ближний восток, totalenergies
Экономика, Нефть, ФРАНЦИЯ, ИРАН, БЛИЖНИЙ ВОСТОК, TotalEnergies
16:50 06.04.2026
 
TotalEnergies объявила об отмене потолка цен на топливо с 7 апреля

CNews: французская TotalEnergies отменит потолок цен на топливо с 7 апреля

TotalEnergies
TotalEnergies
TotalEnergies. Архивное фото
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
ПАРИЖ, 6 апр - ПРАЙМ. Французская топливная компания TotalEnergies объявила об отмене потолка цен на топливо со вторника, 7 апреля, передает в понедельник телеканал CNews.
Телеканал BFMTV передавал 12 марта, что министерство экономики Франции не стало принимать решение о введении контроля над ценами на топливо в стране из-за роста цен на фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке, однако по итогам встречи в ведомстве было объявлено об ограничении цен со стороны ряда топливных компаний. Среди компаний, согласившихся на такой шаг, была и TotalEnergies, объявившая об этом еще до встречи в ведомстве.
"Потолок цен на топливо (в скором времени будет - ред.) отменен. Со вторника, 7 апреля, TotalEnergies официально отменит ограничения для цен на топливо на своих заправках", - говорится в сообщении.
По информации телеканала, введение потолка в отношении цен на топливо привело к образованию многометровых автомобильных очередей на ряде автозаправочных станций (АЗС) TotalEnergies, которые, в свою очередь, привели к нехватке топлива на некоторых АЗС компании. Разница в цене на топливо на разных заправках оказалась значительной: в то время как у TotalEnergies она была ограничена 1,99 евро за литр бензина и 2,09 евро за литр дизельного топлива (ДТ), на АЗС других компаний ДТ могло стоить до 2,8 или даже 2,9 евро за литр, напоминает CNews.
Отмена потолка цен на топливо затронет в общей сложности 3300 АЗС компании на территории европейской части Франции, говорится в материале.
Газета Figaro писала 30 марта, что цена на дизельное топливо во Франции достигла максимального значения с 1985 года и приближается к 2,2 евро за литр. Ранее агентство Франс Пресс передавало, что цена за литр наиболее часто используемого в стране бензина Е10 (аналог АИ-95 с этанолом) достигла двух евро.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока. Эскалация вокруг Ирана привела к фактической блокировке Ормузского пролива, ключевого маршрута поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, а также отразилась на уровне экспорта и добычи нефти стран региона. На фоне блокировки пролива в большинстве стран мира наблюдается рост цен на топливо.
ЭкономикаНефтьФРАНЦИЯИРАНБЛИЖНИЙ ВОСТОКTotalEnergies
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала