TotalEnergies объявила об отмене потолка цен на топливо с 7 апреля
Французская топливная компания TotalEnergies объявила об отмене потолка цен на топливо со вторника, 7 апреля, передает в понедельник телеканал CNews. | 06.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-06T16:50+0300
ПАРИЖ, 6 апр - ПРАЙМ. Французская топливная компания TotalEnergies объявила об отмене потолка цен на топливо со вторника, 7 апреля, передает в понедельник телеканал CNews. Телеканал BFMTV передавал 12 марта, что министерство экономики Франции не стало принимать решение о введении контроля над ценами на топливо в стране из-за роста цен на фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке, однако по итогам встречи в ведомстве было объявлено об ограничении цен со стороны ряда топливных компаний. Среди компаний, согласившихся на такой шаг, была и TotalEnergies, объявившая об этом еще до встречи в ведомстве. "Потолок цен на топливо (в скором времени будет - ред.) отменен. Со вторника, 7 апреля, TotalEnergies официально отменит ограничения для цен на топливо на своих заправках", - говорится в сообщении. По информации телеканала, введение потолка в отношении цен на топливо привело к образованию многометровых автомобильных очередей на ряде автозаправочных станций (АЗС) TotalEnergies, которые, в свою очередь, привели к нехватке топлива на некоторых АЗС компании. Разница в цене на топливо на разных заправках оказалась значительной: в то время как у TotalEnergies она была ограничена 1,99 евро за литр бензина и 2,09 евро за литр дизельного топлива (ДТ), на АЗС других компаний ДТ могло стоить до 2,8 или даже 2,9 евро за литр, напоминает CNews. Отмена потолка цен на топливо затронет в общей сложности 3300 АЗС компании на территории европейской части Франции, говорится в материале. Газета Figaro писала 30 марта, что цена на дизельное топливо во Франции достигла максимального значения с 1985 года и приближается к 2,2 евро за литр. Ранее агентство Франс Пресс передавало, что цена за литр наиболее часто используемого в стране бензина Е10 (аналог АИ-95 с этанолом) достигла двух евро. США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока. Эскалация вокруг Ирана привела к фактической блокировке Ормузского пролива, ключевого маршрута поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, а также отразилась на уровне экспорта и добычи нефти стран региона. На фоне блокировки пролива в большинстве стран мира наблюдается рост цен на топливо.
