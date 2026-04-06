https://1prime.ru/20260406/tramp-868958814.html
Трамп признался, что без колебаний забрал бы иранскую нефть
2026-04-06T18:52+0300
энергетика
нефть
сша
иран
израиль
дональд трамп
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/15/866766009_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_c835b072af3e44cb4c987b676cf245dc.jpg
ВАШИНГТОН, 6 апр – ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп признался, что он бы без колебаний забрал иранскую нефть при наличии выбора, но фактор общественного мнения в США заставляет его сомневаться в целесообразности такого шага. "Если бы выбор был за мной, что бы я хотел сделать? Забрать нефть, потому что она там лежит и ждет, когда ее возьмут. И они (Иран – ред.) ничего не могут с этим поделать. К сожалению, американцы хотят, чтобы мы вернулись домой. Если бы все зависело от меня, я бы забрал нефть, оставил ее себе и заработал бы кучу денег... Просто не думаю, что народ США действительно это поймет", - сказал Трамп журналистам. США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока. Рост цен на топливо наблюдается в большинстве стран мира из-за фактической блокировки Ормузского пролива - ключевого маршрута поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из государств Персидского залива.
https://1prime.ru/20260406/pais-868950986.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/15/866766009_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_b28e2704e2febee777487e3080e8125e.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Трамп заявил, что забрал бы иранскую нефть, но признал, что в США его не поймут