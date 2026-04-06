Трамп назвал безопасность судоходства в Ормузском проливе приоритетом
Вопрос безопасности судоходства в Ормузском проливе остается приоритетным в контексте сделки с Ираном, заявил президент США Дональд Трамп.
ВАШИНГТОН, 6 апр - ПРАЙМ. Вопрос безопасности судоходства в Ормузском проливе остается приоритетным в контексте сделки с Ираном, заявил президент США Дональд Трамп. "Я бы сказал, это очень большой приоритет", - сказал Трамп на пресс-конференции в Белом доме, отвечая на вопрос о том, готов ли он заключить сделку с Тегераном, которая бы не включала вопрос безопасности судоходства в Ормузском проливе, или он остается приоритетным. США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
