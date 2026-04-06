Трамп рассказал, что должна включать любая сделка с Ираном

Трамп рассказал, что должна включать любая сделка с Ираном - 06.04.2026, ПРАЙМ

Трамп рассказал, что должна включать любая сделка с Ираном

Президент США Дональд Трамп заявил, что любая приемлемая для него сделка с Ираном должна включать свободу судоходства через Ормузский пролив. | 06.04.2026, ПРАЙМ

2026-04-06T22:17+0300

2026-04-06T22:17+0300

2026-04-06T22:17+0300

ВАШИНГТОН, 6 апр – ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что любая приемлемая для него сделка с Ираном должна включать свободу судоходства через Ормузский пролив. "Нам нужна сделка (с Ираном – ред.), которая будет приемлема для меня, и частью этой сделки станет наше требование обеспечить свободный транзит нефти и всего остального (через Ормузский пролив – ред.)", - сказал Трамп во время пресс-брифинга в Белом доме.

иран

ормузский пролив

сша

нефть, иран, ормузский пролив, сша, дональд трамп