Трамп рассказал, что должна включать любая сделка с Ираном
Президент США Дональд Трамп заявил, что любая приемлемая для него сделка с Ираном должна включать свободу судоходства через Ормузский пролив. | 06.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-06T22:17+0300
ВАШИНГТОН, 6 апр – ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что любая приемлемая для него сделка с Ираном должна включать свободу судоходства через Ормузский пролив. "Нам нужна сделка (с Ираном – ред.), которая будет приемлема для меня, и частью этой сделки станет наше требование обеспечить свободный транзит нефти и всего остального (через Ормузский пролив – ред.)", - сказал Трамп во время пресс-брифинга в Белом доме.
https://1prime.ru/20260406/tramp-868958814.html
Трамп: любая сделка с Ираном должна включать свободу судоходства через Ормузский пролив