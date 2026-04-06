Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Перешли опасную черту". Выходка ВСУ вызвала гнев на Западе - 06.04.2026, ПРАЙМ
"Перешли опасную черту". Выходка ВСУ вызвала гнев на Западе
"Перешли опасную черту". Выходка ВСУ вызвала гнев на Западе - 06.04.2026, ПРАЙМ
"Перешли опасную черту". Выходка ВСУ вызвала гнев на Западе
Киевский режим пытается лишить западных партнеров доступа к российским энергоресурсам, нанося удары по объектам Каспийского трубопроводного консорциума, пишет... | 06.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-06T23:41+0300
2026-04-06T23:41+0300
МОСКВА, 6 апр — ПРАЙМ. Киевский режим пытается лишить западных партнеров доступа к российским энергоресурсам, нанося удары по объектам Каспийского трубопроводного консорциума, пишет L' AntiDiplomatico."Грязная энергетическая война только что перешла новую, опасную черту", — говорится в публикации.По информации издания, атака произошла в крайне напряженный момент для мировой энергетики на фоне операции США и Израиля против Ирана, что уже угрожает глобальным поставкам."В этот напряженный период, когда энергия стала оружием массового уничтожения, киевский режим в очередной раз демонстрирует, что играет роль поджигателя. &lt;…&gt; Цена этой ночи энергетического терроризма вскоре отразится на счетах и жизни европейских граждан, которые с самого начала российской специальной военной операции на Украине стали жертвами и заложниками близорукой, идеологически настроенной и мазохистской европейской правящей элиты", — резюмируется в материале.ВСУ нанесли удар беспилотниками по Новороссийску в ночь на 6 апреля. Пострадали люди и объекты гражданской инфраструктуры, включая жилые дома.В результате атаки повреждены элементы трубопроводной системы и причалы, возник пожар в четырех резервуарах с нефтепродуктами. По данным Минобороны, таким образом Киев пытался дестабилизировать мировой рынок углеводородов и сорвать поставки нефти в Европу.Система КТК мощностью 83 миллиона тонн в год является крупнейшим маршрутом транспортировки нефти из Каспийского региона и основным для Казахстана — на нее приходится более 80 процентов экспорта страны. Среди акционеров — Россия через "Транснефть", Казахстан через "Казмунайгаз", а также структуры Chevron, ExxonMobil, "Лукойла", СП "Роснефти" и Shell.
казахстан
сша
израиль
казахстан, всу, ктк, транснефть, сша, израиль
КАЗАХСТАН, ВСУ, КТК, Транснефть, США, ИЗРАИЛЬ
23:41 06.04.2026
 
"Перешли опасную черту". Выходка ВСУ вызвала гнев на Западе

AD: атака ВСУ на КТК стала опасным этапом энергетической войны

МОСКВА, 6 апр — ПРАЙМ. Киевский режим пытается лишить западных партнеров доступа к российским энергоресурсам, нанося удары по объектам Каспийского трубопроводного консорциума, пишет L' AntiDiplomatico.
"Грязная энергетическая война только что перешла новую, опасную черту", — говорится в публикации.
По информации издания, атака произошла в крайне напряженный момент для мировой энергетики на фоне операции США и Израиля против Ирана, что уже угрожает глобальным поставкам.
"В этот напряженный период, когда энергия стала оружием массового уничтожения, киевский режим в очередной раз демонстрирует, что играет роль поджигателя. <…> Цена этой ночи энергетического терроризма вскоре отразится на счетах и жизни европейских граждан, которые с самого начала российской специальной военной операции на Украине стали жертвами и заложниками близорукой, идеологически настроенной и мазохистской европейской правящей элиты", — резюмируется в материале.
ВСУ нанесли удар беспилотниками по Новороссийску в ночь на 6 апреля. Пострадали люди и объекты гражданской инфраструктуры, включая жилые дома.
В результате атаки повреждены элементы трубопроводной системы и причалы, возник пожар в четырех резервуарах с нефтепродуктами. По данным Минобороны, таким образом Киев пытался дестабилизировать мировой рынок углеводородов и сорвать поставки нефти в Европу.
Система КТК мощностью 83 миллиона тонн в год является крупнейшим маршрутом транспортировки нефти из Каспийского региона и основным для Казахстана — на нее приходится более 80 процентов экспорта страны. Среди акционеров — Россия через "Транснефть", Казахстан через "Казмунайгаз", а также структуры Chevron, ExxonMobil, "Лукойла", СП "Роснефти" и Shell.
КАЗАХСТАНВСУКТКТранснефтьСШАИЗРАИЛЬ
 
 
