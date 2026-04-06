На Украине выступили с внезапным призывом в отношении России
2026-04-06T10:18+0300
спецоперация на украине
украина
запад
россия
МОСКВА, 6 апр — ПРАЙМ. Продолжение конфликта с Россией приведет к гражданской войне на Украине, цитирует "Страна.ua" юриста и основателя первого добровольческого госпиталя Геннадия Друзенко.Он добавил, что затяжной конфликт ведет страну к внутреннему истощению."Бесконечная война, без четкой реалистичной цели, без каких-либо временных рамок в сочетании с социальной несправедливостью и зависимостью от партнеров ведет к истощению, за которым может последовать "цепная реакция гражданской войны и руины", — сказал Друзенко.Заместитель секретаря Совета безопасности России Юрий Коков в начале апреля заявил, что силы на Западе, препятствующие урегулированию на Украине, прекрасно осознают, что завершение конфликта означает для них провал и политическое забвение, а для многих — и уголовное расследование.
https://1prime.ru/20260405/ukraina-868922031.html
https://1prime.ru/20260405/medvedev-868919699.html
Друзенко: затяжной конфликт с РФ приведет к гражданской войне на Украине
"Русские уничтожат". Произошедшее на Украине ужаснуло ВСУ
Новое заявление Медведева об Украине вызвало панику в Германии