На Украине выступили с внезапным призывом в отношении России

2026-04-06T10:18+0300

МОСКВА, 6 апр — ПРАЙМ. Продолжение конфликта с Россией приведет к гражданской войне на Украине, цитирует "Страна.ua" юриста и основателя первого добровольческого госпиталя Геннадия Друзенко.Он добавил, что затяжной конфликт ведет страну к внутреннему истощению."Бесконечная война, без четкой реалистичной цели, без каких-либо временных рамок в сочетании с социальной несправедливостью и зависимостью от партнеров ведет к истощению, за которым может последовать "цепная реакция гражданской войны и руины", — сказал Друзенко.Заместитель секретаря Совета безопасности России Юрий Коков в начале апреля заявил, что силы на Западе, препятствующие урегулированию на Украине, прекрасно осознают, что завершение конфликта означает для них провал и политическое забвение, а для многих — и уголовное расследование.

