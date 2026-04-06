США импортировали 490 тысяч баррелей нефти из стран Персидского залива - 06.04.2026, ПРАЙМ
США импортировали 490 тысяч баррелей нефти из стран Персидского залива
16:53 06.04.2026
 
МОСКВА, 6 апр - ПРАЙМ. США в 2025 году импортировали 490 тысяч баррелей нефти в сутки из стран Персидского залива, что составляет около 8% от общего объема поставок сырья в страну за этот период, следует из данных управления энергетической информации (EIA) минэнерго США.
"В 2025 году Соединенные Штаты импортировали в среднем 490 тысяч баррелей в сутки нефти из региона Персидского залива на Ближнем Востоке - Бахрейна, Ирака, Кувейта, Омана, Катара, Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ)… Импорт из региона Персидского залива на Ближнем Востоке составил 8% от 6,2 миллиона баррелей в сутки импорта нефти в США в 2025 году", - говорится в сообщении.
Отмечается, что поставки из региона в основном представляют собой нефть средней кислотности, которая преимущественно поступает на западное побережье страны, а также на побережье Мексиканского залива.
Так, на западное побережье США пришлось 47% всего импорта из стран Персидского залива. Более половины этих объемов (139 тысяч баррелей в сутки) пришлась на Ирак, остальная часть - на Саудовскую Аравию и ОАЭ (62 тысячи и 28 тысяч баррелей в сутки соответственно).
В этой части страны, указывает EIA, добывается относительно меньше собственной нефти, чем на побережье Мексиканского залива, а отсутствие доступа к трубопроводу ограничивает поставки сырья из Канады. В результате западное побережье в большей степени зависит от морских поставок.
Указывается, что выпуск нефти из стратегических резервов США, объявленный 11 марта, обеспечит поставку объемов нефти средней кислотности, которая ранее поставлялась из Персидского залива.
