Минэкономразвития расширяет механизм инвестсоглашений в виноделии

2026-04-06T18:13+0300

МОСКВА, 6 апр - ПРАЙМ. Минэкономразвития России расширяет механизм инвестиционных соглашений в виноградарстве и виноделии, в частности средства налогового вычета можно будет направить только на развитие производственной базы и самих виноградников, сообщила в понедельник пресс-служба министерства. "Минэкономразвития России направило на государственную регистрацию в Минюст России приказ, которым уточняется порядок заключения, изменения и расторжения инвестиционных соглашений о развитии виноградарства и виноделия", - говорится в сообщении. Там напомнили, что речь идет о механизме, который позволяет предприятиям, производящим коньячную продукцию полного цикла из российского винограда, применять повышенный коэффициент при налоговом вычете сумм акциза на виноград. "Воспользоваться данной мерой можно только при одном условии: предприятие должно заключить с Минэкономразвития инвестиционное соглашение и направить полученные средства обратно в развитие производства. При применении повышенного коэффициента у производителей в распоряжении остается 55% средств акциза, при обычном коэффициенте - 19%", - пояснили в Минэкономразвития. По словам замминистра экономического развития Сергея Назарова, обновленный порядок фиксирует, как именно должны использоваться средства налогового вычета. "Речь идет только о реинвестировании в развитие производственной базы и сырьевого обеспечения - от модернизации оборудования и мощностей до закладки и обслуживания виноградников. Для соглашений на 2027–2030 годы дополнительно закреплен приоритет вложений в развитие виноградников и связанной с ними инфраструктуры", - сказал Назаров, которого цитирует пресс-служба. Кроме того, теперь средства могут реинвестироваться не только в активы самого предприятия, но и в развитие виноградников взаимозависимого лица, если доля прямого участия предприятия в его уставном капитале составляет не менее 95%. Это позволит увязать переработку и сырьевую базу в рамках единого инвестиционного контура.

https://1prime.ru/20260404/rossija-868895988.html

