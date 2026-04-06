Минфин пояснил будущий порядок вывоза золотых слитков в ЕАЭС - 06.04.2026, ПРАЙМ
Минфин пояснил будущий порядок вывоза золотых слитков в ЕАЭС
Минфин пояснил будущий порядок вывоза золотых слитков в ЕАЭС - 06.04.2026, ПРАЙМ
Минфин пояснил будущий порядок вывоза золотых слитков в ЕАЭС
Физическим лицам для вывоза золота в страны ЕАЭС надо будет получать разрешение в Федеральной пробирной палате, тогда они смогут вывезти слиток без нестыковок,... | 06.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-06T12:33+0300
2026-04-06T12:33+0300
финансы
россия
рф
владивосток
алексей моисеев
владимир путин
еаэс
федеральная пробирная палата
МОСКВА, 6 апр - ПРАЙМ. Физическим лицам для вывоза золота в страны ЕАЭС надо будет получать разрешение в Федеральной пробирной палате, тогда они смогут вывезти слиток без нестыковок, заявил заместитель министра финансов РФ Алексей Моисеев. Замминистра выступил на заседании коллегии Федеральной пробирной палаты, где озвучил ключевые задачи, на которых службе необходимо сосредоточиться в 2026 году. В их числе обеспечение реализации указа президента РФ по обелению отдельных секторов экономики. Речь идет об установлении особого порядка вывоза в страны ЕАЭС аффинированного золота в слитках от 100 граммов физическими и юридическими лицами. "Необходимо вместе с таможенными органами отработать процедуру по вывозу золота. Люди должны понимать, что, получив разрешение в Пробирной палате, они смогут вывезти слиток без каких-либо нестыковок", - сказал Моисеев, чьи слова приводятся в сообщении министерства. При этом необходимо усилить контроль за вывозом аффинированных драгоценных металлов за пределы таможенной территории ЕАЭС на фоне повышения их инвестиционной привлекательности, добавил замминистра. Президент России Владимир Путин подписал указ, запрещающий с 1 мая вывозить из РФ аффинированное золото в слитках весом более 100 граммов, за рядом исключений. Исключением являются случаи, когда вывоз аффинированного золота в слитках осуществляется в страны ЕАЭС через воздушные пункты пропуска через границу РФ в московских аэропортах "Внуково", "Домодедово" и "Шереметьево", а также в аэропорту "Кневичи" (Владивосток) при наличии разрешительного документа Федеральной пробирной палаты. Кроме того, исключения сделаны для вывоза золота в слитках физлицами в государства, не входящие в ЕАЭС, через воздушные пункты пропуска в тех же аэропортах при наличии разрешения Федеральной пробирной палаты; а также для вывоза золотых слитков юрлицами и ИП в страны, не входящие в ЕАЭС.
рф
владивосток
финансы, россия, рф, владивосток, алексей моисеев, владимир путин, еаэс, федеральная пробирная палата
Финансы, РОССИЯ, РФ, Владивосток, Алексей Моисеев, Владимир Путин, ЕАЭС, Федеральная пробирная палата
12:33 06.04.2026
 
Минфин пояснил будущий порядок вывоза золотых слитков в ЕАЭС

Моисеев: для вывоза золота в страны ЕАЭС надо будет получать разрешение в Пробирной палате

МОСКВА, 6 апр - ПРАЙМ. Физическим лицам для вывоза золота в страны ЕАЭС надо будет получать разрешение в Федеральной пробирной палате, тогда они смогут вывезти слиток без нестыковок, заявил заместитель министра финансов РФ Алексей Моисеев.
Замминистра выступил на заседании коллегии Федеральной пробирной палаты, где озвучил ключевые задачи, на которых службе необходимо сосредоточиться в 2026 году. В их числе обеспечение реализации указа президента РФ по обелению отдельных секторов экономики. Речь идет об установлении особого порядка вывоза в страны ЕАЭС аффинированного золота в слитках от 100 граммов физическими и юридическими лицами.
Слитки золота - ПРАЙМ, 1920, 06.04.2026
В Магаданской области планируют добыть 55 тонн золота в 2026 году
12:08
"Необходимо вместе с таможенными органами отработать процедуру по вывозу золота. Люди должны понимать, что, получив разрешение в Пробирной палате, они смогут вывезти слиток без каких-либо нестыковок", - сказал Моисеев, чьи слова приводятся в сообщении министерства.
При этом необходимо усилить контроль за вывозом аффинированных драгоценных металлов за пределы таможенной территории ЕАЭС на фоне повышения их инвестиционной привлекательности, добавил замминистра.
Президент России Владимир Путин подписал указ, запрещающий с 1 мая вывозить из РФ аффинированное золото в слитках весом более 100 граммов, за рядом исключений.
Исключением являются случаи, когда вывоз аффинированного золота в слитках осуществляется в страны ЕАЭС через воздушные пункты пропуска через границу РФ в московских аэропортах "Внуково", "Домодедово" и "Шереметьево", а также в аэропорту "Кневичи" (Владивосток) при наличии разрешительного документа Федеральной пробирной палаты.
Кроме того, исключения сделаны для вывоза золота в слитках физлицами в государства, не входящие в ЕАЭС, через воздушные пункты пропуска в тех же аэропортах при наличии разрешения Федеральной пробирной палаты; а также для вывоза золотых слитков юрлицами и ИП в страны, не входящие в ЕАЭС.
ФинансыРОССИЯРФВладивостокАлексей МоисеевВладимир ПутинЕАЭСФедеральная пробирная палата
 
 
