https://1prime.ru/20260406/zoloto-868948680.html

Минфин пояснил будущий порядок вывоза золотых слитков в ЕАЭС

Физическим лицам для вывоза золота в страны ЕАЭС надо будет получать разрешение в Федеральной пробирной палате, тогда они смогут вывезти слиток без нестыковок,... | 06.04.2026, ПРАЙМ

2026-04-06T12:33+0300

финансы

россия

рф

владивосток

алексей моисеев

владимир путин

еаэс

федеральная пробирная палата

https://cdnn.1prime.ru/img/84138/70/841387078_0:0:2401:1350_1920x0_80_0_0_c83f27411227d8c823448ac9941d0f38.jpg

МОСКВА, 6 апр - ПРАЙМ. Физическим лицам для вывоза золота в страны ЕАЭС надо будет получать разрешение в Федеральной пробирной палате, тогда они смогут вывезти слиток без нестыковок, заявил заместитель министра финансов РФ Алексей Моисеев. Замминистра выступил на заседании коллегии Федеральной пробирной палаты, где озвучил ключевые задачи, на которых службе необходимо сосредоточиться в 2026 году. В их числе обеспечение реализации указа президента РФ по обелению отдельных секторов экономики. Речь идет об установлении особого порядка вывоза в страны ЕАЭС аффинированного золота в слитках от 100 граммов физическими и юридическими лицами. "Необходимо вместе с таможенными органами отработать процедуру по вывозу золота. Люди должны понимать, что, получив разрешение в Пробирной палате, они смогут вывезти слиток без каких-либо нестыковок", - сказал Моисеев, чьи слова приводятся в сообщении министерства. При этом необходимо усилить контроль за вывозом аффинированных драгоценных металлов за пределы таможенной территории ЕАЭС на фоне повышения их инвестиционной привлекательности, добавил замминистра. Президент России Владимир Путин подписал указ, запрещающий с 1 мая вывозить из РФ аффинированное золото в слитках весом более 100 граммов, за рядом исключений. Исключением являются случаи, когда вывоз аффинированного золота в слитках осуществляется в страны ЕАЭС через воздушные пункты пропуска через границу РФ в московских аэропортах "Внуково", "Домодедово" и "Шереметьево", а также в аэропорту "Кневичи" (Владивосток) при наличии разрешительного документа Федеральной пробирной палаты. Кроме того, исключения сделаны для вывоза золота в слитках физлицами в государства, не входящие в ЕАЭС, через воздушные пункты пропуска в тех же аэропортах при наличии разрешения Федеральной пробирной палаты; а также для вывоза золотых слитков юрлицами и ИП в страны, не входящие в ЕАЭС.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

