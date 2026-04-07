"Алроса" изучает золотоносные потенциальные объекты
"Алроса" изучает золотоносные потенциальные объекты - 07.04.2026, ПРАЙМ
"Алроса" изучает золотоносные потенциальные объекты
"Алроса" изучает золотоносные потенциальные объекты в Магаданской и Иркутской областях, Хабаровском крае и Чукотском автономном округе как для самостоятельной... | 07.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-07T04:56+0300
2026-04-07T04:56+0300
2026-04-07T04:56+0300
МОСКВА, 7 апр - ПРАЙМ. "Алроса" изучает золотоносные потенциальные объекты в Магаданской и Иркутской областях, Хабаровском крае и Чукотском автономном округе как для самостоятельной разработки, так и совместно с партнерами, рассказал в интервью РИА Новости главный геолог "Алросы" Роман Желонкин.
"Изучаются потенциальные объекты в Магаданской области, Хабаровском крае, Иркутской области и в Чукотском автономном округе, которые мы можем разрабатывать самостоятельно или совместно с другими партнерами", - сказал он.
Кроме того, он напомнил, что компания ведет поиск золота в Забайкальском крае и на Таймыре.
В конце прошлого года гендиректор компании Павел Маринычев заявил, что "Алроса" планирует наращивать геологоразведку золота в Якутии, Забайкалье, Иркутской области, на Таймыре.
Кроме того, он сообщал в сентябре в интервью РИА Новости, что компания изучает перспективные золотые активы для приобретения или совместной разработки на Чукотке и в Иркутской области. Тем не менее он отметил, что "Алроса" продолжает прежде всего геологоразведку и добычу алмазов, а не других ресурсов.
"Алроса" с 2017 года ведет добычу золота на предприятии "Алмазы Анабара", планировалось, что в 2025 году это предприятие впервые добудет золото как основной вид полезного ископаемого на своем месторождении Хаптасыннах.
Полный текст интервью читайте на сайте 1prime.ru во вторник в 06.06 мск.
иркутская область
хабаровский край
таймыр
технологии, нефть, иркутская область, хабаровский край, таймыр, алроса
Технологии, Нефть, Экономика, Иркутская область, Хабаровский край, Таймыр, Алроса
"Алроса" изучает золотоносные потенциальные объекты
"Алроса" изучает золотоносные потенциальные объекты в Магаданской и Иркутской областях
МОСКВА, 7 апр - ПРАЙМ. "Алроса" изучает золотоносные потенциальные объекты в Магаданской и Иркутской областях, Хабаровском крае и Чукотском автономном округе как для самостоятельной разработки, так и совместно с партнерами, рассказал в интервью РИА Новости главный геолог "Алросы" Роман Желонкин.
"Изучаются потенциальные объекты в Магаданской области, Хабаровском крае, Иркутской области и в Чукотском автономном округе, которые мы можем разрабатывать самостоятельно или совместно с другими партнерами", - сказал он.
Кроме того, он напомнил, что компания ведет поиск золота в Забайкальском крае и на Таймыре.
В конце прошлого года гендиректор компании Павел Маринычев заявил, что "Алроса" планирует наращивать геологоразведку золота в Якутии, Забайкалье, Иркутской области, на Таймыре.
Кроме того, он сообщал в сентябре в интервью РИА Новости, что компания изучает перспективные золотые активы для приобретения или совместной разработки на Чукотке и в Иркутской области. Тем не менее он отметил, что "Алроса" продолжает прежде всего геологоразведку и добычу алмазов, а не других ресурсов.
"Алроса" с 2017 года ведет добычу золота на предприятии "Алмазы Анабара", планировалось, что в 2025 году это предприятие впервые добудет золото как основной вид полезного ископаемого на своем месторождении Хаптасыннах.
Полный текст интервью читайте на сайте 1prime.ru во вторник в 06.06 мск.