Мишустин предложил участникам стратегической сессии обсудить ситуацию в ТЭК - 07.04.2026, ПРАЙМ
Мишустин предложил участникам стратегической сессии обсудить ситуацию в ТЭК
2026-04-07T14:47+0300
2026-04-07T14:48+0300
Нефть, БЛИЖНИЙ ВОСТОК, ПЕРСИДСКИЙ ЗАЛИВ, Ормузский пролив, Михаил Мишустин
Мишустин предложил участникам стратегической сессии обсудить ситуацию в ТЭК

МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин предложил участникам стратегической сессии по развитию топливно-энергетического комплекса обсудить ситуацию в ТЭК с учетом эскалации на Ближнем Востоке.
"Сегодня мы обсудим развитие топливно-энергетического комплекса с учетом ситуации на Ближнем Востоке. Текущие события привели к появлению новых серьезных вызовов и затронули не только рынки нефти и продуктов ее переработки, но и, конечно, других значимых товаров", - сказал Мишустин.
Он отметил, что конфликт на Ближнем Востоке привел к нарушению работы устоявшихся морских маршрутов, фактически парализован один из важнейших международных транспортных коридоров в Персидском заливе - Ормузский пролив.
На этом фоне России необходимо обеспечить надежное энергоснабжение и баланс рынка, подчеркнул премьер.
"Сегодня мы обсудим, какие дополнительные шаги нужны, чтобы обеспечить стабильность внутреннего рынка. Защитить интересы россиян, укрепить возможности нашей энергетики, экономики в целом. Вырабатываемые решения должны быть направлены на устойчивую работу отрасли при любых сценариях. И надеюсь, что сегодняшние дискуссии как раз помогут нам принять взвешенные решения", - заключил Мишустин.
