Мишустин предложил участникам стратегической сессии обсудить ситуацию в ТЭК
Премьер-министр России Михаил Мишустин предложил участникам стратегической сессии по развитию топливно-энергетического комплекса обсудить ситуацию в ТЭК с... | 07.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-07T14:47+0300
МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин предложил участникам стратегической сессии по развитию топливно-энергетического комплекса обсудить ситуацию в ТЭК с учетом эскалации на Ближнем Востоке. "Сегодня мы обсудим развитие топливно-энергетического комплекса с учетом ситуации на Ближнем Востоке. Текущие события привели к появлению новых серьезных вызовов и затронули не только рынки нефти и продуктов ее переработки, но и, конечно, других значимых товаров", - сказал Мишустин. Он отметил, что конфликт на Ближнем Востоке привел к нарушению работы устоявшихся морских маршрутов, фактически парализован один из важнейших международных транспортных коридоров в Персидском заливе - Ормузский пролив. На этом фоне России необходимо обеспечить надежное энергоснабжение и баланс рынка, подчеркнул премьер. "Сегодня мы обсудим, какие дополнительные шаги нужны, чтобы обеспечить стабильность внутреннего рынка. Защитить интересы россиян, укрепить возможности нашей энергетики, экономики в целом. Вырабатываемые решения должны быть направлены на устойчивую работу отрасли при любых сценариях. И надеюсь, что сегодняшние дискуссии как раз помогут нам принять взвешенные решения", - заключил Мишустин.
На стратсессии кабмина рассмотрят ситуацию в ТЭК на фоне конфликта на Ближнем Востоке
