Минэнерго США повысило прогноз средней цены на нефть Brent
2026-04-07T19:20+0300
МОСКВА, 7 апр - ПРАЙМ. Управление энергетической информации (EIA) минэнерго США повысило прогноз средней цены североморской нефти марки Brent на текущий год до 96 долларов за баррель с 78,84 доллара, следует из данных ежемесячного краткосрочного прогноза EIA. В 2027 году EIA ожидает цену барреля Brent на уровне 76,09 доллара. Прогноз средней цены на нефть марки WTI на 2026 год также улучшен - до 87,41 доллара с прошлой оценки в 73,61 доллара. В следующем году показатель ожидается на уровне 72,43 доллара.
Минэнерго США повысило прогноз средней цены нефти марки Brent до 96 долларов за баррель
