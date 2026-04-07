Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В США рассказали о сокращении добычи нефти на Ближнем Востоке - 07.04.2026, ПРАЙМ
В США рассказали о сокращении добычи нефти на Ближнем Востоке
МОСКВА, 7 апр - ПРАЙМ. Сокращение добычи нефти Ирака, Саудовской Аравии, Кувейта, ОАЭ, Катара и Бахрейна из-за ситуации на Ближнем Востоке в марте составило 7,5 миллиона баррелей в сутки, в апреле оно вырастет до 9,1 миллиона баррелей в сутки, прогнозирует Управление энергетической информации (EIA) Минэнерго США. "По нашим оценкам, Ирак, Саудовская Аравия, Кувейт, ОАЭ, Катар и Бахрейн в совокупности сократили добычу сырой нефти на 7,5 миллиона баррелей в сутки в марте. По нашим оценкам, сокращение добычи увеличится до 9,1 миллиона баррелей в сутки в апреле", - говорится в ежемесячном краткосрочном прогнозе EIA.
В США рассказали о сокращении добычи нефти на Ближнем Востоке

Минэнерго США: сокращение нефтедобычи на Ближнем Востоке в апреле достигнет 9,1 млн б/с

МОСКВА, 7 апр - ПРАЙМ. Сокращение добычи нефти Ирака, Саудовской Аравии, Кувейта, ОАЭ, Катара и Бахрейна из-за ситуации на Ближнем Востоке в марте составило 7,5 миллиона баррелей в сутки, в апреле оно вырастет до 9,1 миллиона баррелей в сутки, прогнозирует Управление энергетической информации (EIA) Минэнерго США.
"По нашим оценкам, Ирак, Саудовская Аравия, Кувейт, ОАЭ, Катар и Бахрейн в совокупности сократили добычу сырой нефти на 7,5 миллиона баррелей в сутки в марте. По нашим оценкам, сокращение добычи увеличится до 9,1 миллиона баррелей в сутки в апреле", - говорится в ежемесячном краткосрочном прогнозе EIA.
