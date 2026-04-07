Минэнерго США снизило прогноз по росту спроса на нефть в мире

МОСКВА, 7 апр - ПРАЙМ. Минэнерго США снизило прогноз по росту спроса на нефть в мире в 2026 году на 640 тысяч баррелей в сутки - до 590 тысяч баррелей в сутки, на 2027 год - повысило на 160 тысяч баррелей в сутки, до 1,6 миллиона баррелей в сутки, ждет спрос на уровне 104,56 и 106,16 миллиона баррелей в сутки соответственно, следует из данных ежемесячного краткосрочного прогноза управления энергетической информации (EIA) министерства. В мартовском докладе, рост мирового спроса в 2026 году прогнозировался на уровне 1,23 миллиона баррелей в сутки, до 105,17 миллиона баррелей в сутки. А в 2027 году прирост спроса на 1,44 миллиона баррелей в сутки, до 106,61 миллиона баррелей в день.

