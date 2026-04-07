Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260407/ekonomika-868988110.html
Минэнерго США снизило прогноз по росту спроса на нефть в мире
Минэнерго США снизило прогноз по росту спроса на нефть в мире в 2026 году на 640 тысяч баррелей в сутки - до 590 тысяч баррелей в сутки, на 2027 год - повысило... | 07.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-07T20:00+0300
2026-04-07T20:35+0300
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/03/0c/868241019_0:320:3073:2048_1920x0_80_0_0_330b501788a339386b23dfcea9329326.jpg
https://1prime.ru/20260407/ekonomika-868987887.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/03/0c/868241019_59:0:2790:2048_1920x0_80_0_0_12e72a8702cb9683e2000a25ef8581d6.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
20:00 07.04.2026 (обновлено: 20:35 07.04.2026)
 
Минэнерго США снизило прогноз по росту спроса на нефть в мире

Минэнерго США понизило прогноз по росту мирового спроса на нефть на 640 тыс б/с

© РИА Новости . Максим Богодвид | Перейти в медиабанкНефтяная качалка
Нефтяная качалка - ПРАЙМ, 1920, 07.04.2026
Нефтяная качалка. Архивное фото
© РИА Новости . Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 7 апр - ПРАЙМ. Минэнерго США снизило прогноз по росту спроса на нефть в мире в 2026 году на 640 тысяч баррелей в сутки - до 590 тысяч баррелей в сутки, на 2027 год - повысило на 160 тысяч баррелей в сутки, до 1,6 миллиона баррелей в сутки, ждет спрос на уровне 104,56 и 106,16 миллиона баррелей в сутки соответственно, следует из данных ежемесячного краткосрочного прогноза управления энергетической информации (EIA) министерства.
В мартовском докладе, рост мирового спроса в 2026 году прогнозировался на уровне 1,23 миллиона баррелей в сутки, до 105,17 миллиона баррелей в сутки. А в 2027 году прирост спроса на 1,44 миллиона баррелей в сутки, до 106,61 миллиона баррелей в день.
Работа нефтяных станков-качалок
В США рассказали о сокращении добычи нефти на Ближнем Востоке
19:35
 
НефтьСША
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала