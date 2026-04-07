https://1prime.ru/20260407/ekspert-868970123.html

Эксперт оценил риски системного топливного кризиса в Европе - 07.04.2026, ПРАЙМ

Европа рискует оказаться в системном топливном кризисе, как в 2022 году, из-за приостановки поставок энергоресурсов из стран Персидского залива, заявил РИА... | 07.04.2026, ПРАЙМ

2026-04-07T04:47+0300

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/868970123.jpg?1775526455

МОСКВА, 7 апр - ПРАЙМ. Европа рискует оказаться в системном топливном кризисе, как в 2022 году, из-за приостановки поставок энергоресурсов из стран Персидского залива, заявил РИА Новости декан факультета финансовой экономики МГИМО, доктор экономических наук Игбал Гулиев. "Ситуация на европейском топливном рынке резко обострилась из-за закрытия Ормузского пролива в результате конфликта на Ближнем Востоке, что привело к резкому сокращению поставок авиакеросина, дизеля и бензина. Дефицит усугубляется зависимостью Европы от импорта из Персидского залива, а также перенаправлением танкеров в Азию. Есть риски системного кризиса, аналогичного 2022 году", - считает эксперт. Стоимость бензина и дизельного топлива на заправках по всему миру, в том числе в Европе, бурно растет в связи с обострением конфликта на Ближнем Востоке. Например, средняя цена на дизельное топливо обновила в Германии исторический максимум, побив рекорд марта 2022 года, составив 2,4 евро за литр. А на одной из АЗС в федеральной земле Гессен, по данным газеты Bild, его цена превысила 3 евро за литр. В Литве и Латвии в конце марта цена бензина достигла максимальных значений с 2022 года, составив 1,7 и 1,9 евро за литр. В марте издание Politico написало со ссылкой на еврокомиссара по энергетике Дана Йоргенсена, что странам ЕС нужно готовиться к длительным перебоям в поставках энергоресурсов из-за конфликта на Ближнем Востоке. По его мнению, проще всего экономить топливо в транспортном секторе - попросить граждан меньше ездить и летать. "Это прямой сигнал о критическом дефиците", - считает Гулиев. Зависимость Европы от ближневосточных поставок делает ситуацию острой: по информации эксперта, цены на топливо выросли на 8-20%, его запасы низкие, а альтернативы дорогие. "Без координации это усугубит инфляцию и замедлит рост ВВП", - заключил аналитик. США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока. Из-за эскалации конфликта практически остановилось судоходство через Ормузский пролив, на этот ключевой маршрут приходится около 20% мировых поставок нефти, нефтепродуктов и СПГ.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

