ЕК не может назвать дату запрета российской нефти в Евросоюзе - 07.04.2026, ПРАЙМ
ЕК не может назвать дату запрета российской нефти в Евросоюзе
БРЮССЕЛЬ, 7 мар - ПРАЙМ. Европейская комиссия продолжает работать над законодательством, которое запретит российскую нефть в ЕС, но не может назвать дату его представления, заявила на брифинге представитель Еврокомиссии Ана Кайза Итконен несмотря на рост цен на нефть из-за конфликта на Ближнем Востоке. Ранее Еврокомиссия заявила, что на фоне кризиса на Ближнем Востоке и роста цен на энергоносители она пока не знает, когда будет опубликовано предложение по окончательному отказу от российской нефти. Представление этой инициативы вообще было исключено из повестки ЕК на апрель. Параллельно продолжается подготовка к отказу от российского газа в 2027 году. "Мы хотим вывести их (энергоносители России - ред.) с европейского рынка. Мы постепенно сокращаем нашу энергетическую зависимость от России. На данном этапе я не могу назвать конкретные сроки, в частности в отношении поэтапного отказа от российской нефти. Работа продолжается, и внутри комиссии по этому вопросу уже принято политическое обязательство", - сказала она. Стоимость бензина и дизельного топлива на заправках по всему миру, в том числе в Европе, бурно растет в связи с обострением конфликта на Ближнем Востоке. В марте издание Politico написало со ссылкой на еврокомиссара по энергетике Дана Йоргенсена, что странам ЕС нужно готовиться к длительным перебоям в поставках энергоресурсов из-за этого конфликта. По его мнению, проще всего экономить топливо в транспортном секторе - попросить граждан меньше ездить и летать.
Итконен: работа над законом о запрете российской нефти в ЕС продолжается

