Иран признателен России и Китаю за вето на проект резолюции СБ ООН

Иран признателен России и Китаю за вето на проект резолюции СБ ООН - 07.04.2026, ПРАЙМ

Иран признателен России и Китаю за вето на проект резолюции СБ ООН

Иран признателен России и Китаю за вето на проект резолюции Совбеза ООН по Ормузскому проливу, заявил постпред страны при ООН Амир Саид Иравани.

2026-04-07T20:41+0300

2026-04-07T20:41+0300

2026-04-07T20:41+0300

ООН, 7 апр – ПРАЙМ. Иран признателен России и Китаю за вето на проект резолюции Совбеза ООН по Ормузскому проливу, заявил постпред страны при ООН Амир Саид Иравани. "Мы выражаем признательность Китаю и Российской Федерации за их ответственную линию поведения, конструктивный подход и использование права вето в полном соответствии с принципами Устава ООН", - сказал дипломат во время заседания Совбеза ООН по ситуации вокруг Ирана. Ранее корреспондент РИА Новости передавал, что Совбез не смог принять проект резолюции по Ормузскому проливу после вето России и Китая. В поддержку документа выступили 11 стран. Еще две воздержались. Документ призывал государства "координировать усилия оборонительного характера, соразмерные обстоятельствам", для содействия обеспечению безопасности и защищённости судоходства через Ормузский пролив, включая сопровождение торговых и коммерческих судов, а также "сдерживание попыток закрытия, блокирования или иного вмешательства в международное судоходство через Ормузский пролив". При этом резолюция относилась только к ситуации в Ормузском проливе. СБ документом выражал готовность рассмотреть "дальнейшие меры" против тех, кто препятствует транзитному проходу или свободе судоходства в Ормузском проливе и Баб-эль-Мандебе. Кроме того, документ требовал от Ирана немедленно прекратить нападения на торговые и коммерческие суда в проливе. Также Совет призывал к деэскалации продолжающихся боевых действий, в том числе в Персидском заливе и Ормузском проливе, возвращению на путь дипломатии и приветствовал продолжающиеся усилия, направленные на достижение прочного мира в регионе.

ормузский пролив

иран

китай

россия, ормузский пролив, иран, китай, оон, совбез