https://1prime.ru/20260407/iran-868989347.html
Ормузский пролив остается открытым, заявил постпред Ирана
2026-04-07T20:30+0300
ормузский пролив
иран
тегеран
оон
совбез
политика
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/19/863931569_0:140:3147:1910_1920x0_80_0_0_728215999347ee405b268b17d76c4afa.jpg
ООН, 7 апр – ПРАЙМ. Постпред Ирана при ООН Амир Саид Иравани заявил, что Ормузский пролив остается открытым для навигации, за исключением судов, связанных с проявляющими агрессию против Тегерана странами. "Ормузский пролив остается открытым для всех судов, при этом свобода судоходства и безопасность на море эффективно поддерживаются. В настоящее время Ормузский пролив открыт", - сказал дипломат во время заседания Совбеза ООН по ситуации вокруг Ирана. Ранее корреспондент РИА Новости передавал, что Совбез не смог принять проект резолюции по Ормузскому проливу после вето России и Китая. В поддержку документа выступили 11 стран. Еще две воздержались. Документ призывал государства "координировать усилия оборонительного характера, соразмерные обстоятельствам", для содействия обеспечению безопасности и защищённости судоходства через Ормузский пролив, включая сопровождение торговых и коммерческих судов, а также "сдерживание попыток закрытия, блокирования или иного вмешательства в международное судоходство через Ормузский пролив". При этом резолюция относилась только к ситуации в Ормузском проливе. СБ документом выражал готовность рассмотреть "дальнейшие меры" против тех, кто препятствует транзитному проходу или свободе судоходства в Ормузском проливе и Баб-эль-Мандебе. Кроме того, документ требовал от Ирана немедленно прекратить нападения на торговые и коммерческие суда в проливе. Также Совет призывал к деэскалации продолжающихся боевых действий, в том числе в Персидском заливе и Ормузском проливе, возвращению на путь дипломатии и приветствовал продолжающиеся усилия, направленные на достижение прочного мира в регионе.
https://1prime.ru/20260407/khark-868988693.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/19/863931569_208:0:2939:2048_1920x0_80_0_0_2f07f761f3c64d8564ce14377c359aee.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
"Вот и все". Произошедшее на иранском острове Харк ошеломило Запад