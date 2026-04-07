Ормузский пролив остается открытым, заявил постпред Ирана

2026-04-07T20:30+0300

ООН, 7 апр – ПРАЙМ. Постпред Ирана при ООН Амир Саид Иравани заявил, что Ормузский пролив остается открытым для навигации, за исключением судов, связанных с проявляющими агрессию против Тегерана странами. "Ормузский пролив остается открытым для всех судов, при этом свобода судоходства и безопасность на море эффективно поддерживаются. В настоящее время Ормузский пролив открыт", - сказал дипломат во время заседания Совбеза ООН по ситуации вокруг Ирана. Ранее корреспондент РИА Новости передавал, что Совбез не смог принять проект резолюции по Ормузскому проливу после вето России и Китая. В поддержку документа выступили 11 стран. Еще две воздержались. Документ призывал государства "координировать усилия оборонительного характера, соразмерные обстоятельствам", для содействия обеспечению безопасности и защищённости судоходства через Ормузский пролив, включая сопровождение торговых и коммерческих судов, а также "сдерживание попыток закрытия, блокирования или иного вмешательства в международное судоходство через Ормузский пролив". При этом резолюция относилась только к ситуации в Ормузском проливе. СБ документом выражал готовность рассмотреть "дальнейшие меры" против тех, кто препятствует транзитному проходу или свободе судоходства в Ормузском проливе и Баб-эль-Мандебе. Кроме того, документ требовал от Ирана немедленно прекратить нападения на торговые и коммерческие суда в проливе. Также Совет призывал к деэскалации продолжающихся боевых действий, в том числе в Персидском заливе и Ормузском проливе, возвращению на путь дипломатии и приветствовал продолжающиеся усилия, направленные на достижение прочного мира в регионе.

