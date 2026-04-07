В Японии призвали рассмотреть возможность импорта российской нефти - 07.04.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
https://1prime.ru/20260407/japonija-868971484.html
В Японии призвали рассмотреть возможность импорта российской нефти
В парламенте Японии прозвучал призыв рассмотреть возможность импорта нефти из России на фоне роста цен и необходимости обеспечения стабильных поставок, однако... | 07.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-07T06:03+0300
2026-04-07T06:24+0300
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/868971484.jpg?1775532278
ТОКИО, 7 апр - ПРАЙМ. В парламенте Японии прозвучал призыв рассмотреть возможность импорта нефти из России на фоне роста цен и необходимости обеспечения стабильных поставок, однако премьер-министр страны Санаэ Такаити уклонилась от прямого ответа. С соответствующим вопросом к главе правительства обратился депутат оппозиционной Конституционно-демократической партии Хитоси Гото. "Россия является крупнейшим производителем нефти в мире и, как считается, обладает экспортными возможностями. Индия и Южная Корея уже ведут переговоры или приступили к фактическим поставкам. Понимая, что это сложный вопрос с различными дипломатическими аспектами, если правительство ставит цель обеспечить как можно большие объемы и по как можно более низкой цене, то следует рассматривать и такие варианты, включая Россию", - заявил он. В ответ премьер подчеркнула, что Япония будет принимать решения с учетом координации с международным сообществом. "Что касается импорта российской нефти, мы будем действовать, комплексно оценивая, что эффективно для достижения устойчивого мира на Украине и что отвечает национальным интересам Японии, в тесной координации с международным сообществом, включая страны G7", - заявила она. Япония отказалась от постоянных закупок российской нефти в связи с ситуацией на Украине, но время от времени импортирует очень небольшой объем нефти в рамках проекта "Сахалин-2". Так, прошлым летом нефтеперерабатывающая компания Taiyo Oil впервые с 2023 года импортировала 600 тысяч баррелей нефти марки Sakhalin Blend.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
06:03 07.04.2026 (обновлено: 06:24 07.04.2026)
 
Премьер Японии Такаити уклонилась от ответа на вопрос о возможности импорта нефти из РФ

Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала