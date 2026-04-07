В Японии призвали рассмотреть возможность импорта российской нефти

В парламенте Японии прозвучал призыв рассмотреть возможность импорта нефти из России на фоне роста цен и необходимости обеспечения стабильных поставок, однако...

2026-04-07T06:03+0300

ТОКИО, 7 апр - ПРАЙМ. В парламенте Японии прозвучал призыв рассмотреть возможность импорта нефти из России на фоне роста цен и необходимости обеспечения стабильных поставок, однако премьер-министр страны Санаэ Такаити уклонилась от прямого ответа. С соответствующим вопросом к главе правительства обратился депутат оппозиционной Конституционно-демократической партии Хитоси Гото. "Россия является крупнейшим производителем нефти в мире и, как считается, обладает экспортными возможностями. Индия и Южная Корея уже ведут переговоры или приступили к фактическим поставкам. Понимая, что это сложный вопрос с различными дипломатическими аспектами, если правительство ставит цель обеспечить как можно большие объемы и по как можно более низкой цене, то следует рассматривать и такие варианты, включая Россию", - заявил он. В ответ премьер подчеркнула, что Япония будет принимать решения с учетом координации с международным сообществом. "Что касается импорта российской нефти, мы будем действовать, комплексно оценивая, что эффективно для достижения устойчивого мира на Украине и что отвечает национальным интересам Японии, в тесной координации с международным сообществом, включая страны G7", - заявила она. Япония отказалась от постоянных закупок российской нефти в связи с ситуацией на Украине, но время от времени импортирует очень небольшой объем нефти в рамках проекта "Сахалин-2". Так, прошлым летом нефтеперерабатывающая компания Taiyo Oil впервые с 2023 года импортировала 600 тысяч баррелей нефти марки Sakhalin Blend.

