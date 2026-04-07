Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Красные линии пройдены". В Казахстане пришли в ярость после шага Киева - 07.04.2026, ПРАЙМ
"Красные линии пройдены". В Казахстане пришли в ярость после шага Киева
"Красные линии пройдены". В Казахстане пришли в ярость после шага Киева - 07.04.2026, ПРАЙМ
"Красные линии пройдены". В Казахстане пришли в ярость после шага Киева
Атака на объекты международной нефтетранспортной компании "Каспийский трубопроводный консорциум" (КТК) со стороны Украины пересекла критические границы, заявил... | 07.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-07T14:10+0300
2026-04-07T14:11+0300
МОСКВА, 7 апр — ПРАЙМ. Атака на объекты международной нефтетранспортной компании "Каспийский трубопроводный консорциум" (КТК) со стороны Украины пересекла критические границы, заявил бывший советник министра энергетики Казахстана Олжас Байдильдинов. "Атака ВСУ на объекты Каспийского трубопроводного консорциума показывает: красные линии пройдены и присутствие там международных компаний никого не останавливает", — сказал он в интервью RT.По его словам, ущерб от этих действий превысил два миллиарда долларов. Экс-советник также отметил, что Казахстан неоднократно подчеркивал свою нейтральную позицию в отношении конфликта на Украине, однако для Киева это не является сдерживающим фактором. Накануне Минобороны России сообщило, что в ночь на понедельник объекты морского перевалочного комплекса в Новороссийске подверглись атаке ударными БПЛА со стороны украинских сил, что было направлено на дестабилизацию мирового рынка углеводородов и прерывание поставок нефтепродуктов в Европу. Представитель МИД России Мария Захарова охарактеризовала атаку на объекты КТК как явный акт терроризма. Система трубопроводов КТК с суммарной пропускной способностью 83 миллиона тонн нефти в год является крупнейшим маршрутом для экспорта топлива из Каспийского региона на мировые рынки и ключевым каналом вывоза нефти для Казахстана, обеспечивая более 80% его экспорта. Среди ведущих акционеров компании числятся Россия (через "Транснефть"), Казахстан (через "Казмунайгаз"), а также корпорации Chevron и ExxonMobil из США, "Лукойл", совместное предприятие "Роснефти" и Shell.
казахстан
киев
украина
казахстан, мария захарова, ктк, всу, rt, киев, украина
КАЗАХСТАН, Мария Захарова, КТК, ВСУ, RT, Киев, УКРАИНА
14:10 07.04.2026 (обновлено: 14:11 07.04.2026)
 
"Красные линии пройдены". В Казахстане пришли в ярость после шага Киева

Байдильдинов: Украина перешла красные линии, атаковав КТК

МОСКВА, 7 апр — ПРАЙМ. Атака на объекты международной нефтетранспортной компании "Каспийский трубопроводный консорциум" (КТК) со стороны Украины пересекла критические границы, заявил бывший советник министра энергетики Казахстана Олжас Байдильдинов.
"Атака ВСУ на объекты Каспийского трубопроводного консорциума показывает: красные линии пройдены и присутствие там международных компаний никого не останавливает", — сказал он в интервью RT.
По его словам, ущерб от этих действий превысил два миллиарда долларов. Экс-советник также отметил, что Казахстан неоднократно подчеркивал свою нейтральную позицию в отношении конфликта на Украине, однако для Киева это не является сдерживающим фактором.
Накануне Минобороны России сообщило, что в ночь на понедельник объекты морского перевалочного комплекса в Новороссийске подверглись атаке ударными БПЛА со стороны украинских сил, что было направлено на дестабилизацию мирового рынка углеводородов и прерывание поставок нефтепродуктов в Европу.
Представитель МИД России Мария Захарова охарактеризовала атаку на объекты КТК как явный акт терроризма.
Система трубопроводов КТК с суммарной пропускной способностью 83 миллиона тонн нефти в год является крупнейшим маршрутом для экспорта топлива из Каспийского региона на мировые рынки и ключевым каналом вывоза нефти для Казахстана, обеспечивая более 80% его экспорта. Среди ведущих акционеров компании числятся Россия (через "Транснефть"), Казахстан (через "Казмунайгаз"), а также корпорации Chevron и ExxonMobil из США, "Лукойл", совместное предприятие "Роснефти" и Shell.
КАЗАХСТАНМария ЗахароваКТКВСУRTКиевУКРАИНА
 
 
