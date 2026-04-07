https://1prime.ru/20260407/knr-868989526.html

Россия наложила вето на проект резолюции СБ ООН по Ормузскому проливу

Совет Безопасности ООН во вторник не смог принять проект резолюции по Ормузскому проливу после вето России и Китая, передает корреспондент РИА Новости. | 07.04.2026, ПРАЙМ

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/10/859578182_0:190:2967:1858_1920x0_80_0_0_c3dd84eed19518343f8fdc182133d9c8.jpg

ООН, 7 апр - ПРАЙМ. Совет Безопасности ООН во вторник не смог принять проект резолюции по Ормузскому проливу после вето России и Китая, передает корреспондент РИА Новости. В поддержку документа выступили 11 стран. Еще 2 воздержались. Россия и Китай высказались против. Вето Москвы и Пекина как постоянных членов Совбеза не позволило принять проект резолюции. Документ призывает государства "координировать усилия оборонительного характера, соразмерные обстоятельствам" для содействия обеспечению безопасности и защищённости судоходства через Ормузский пролив, "включая сопровождение торговых и коммерческих судов, а также сдерживание попыток закрытия, блокирования или иного вмешательства в международное судоходство через Ормузский пролив". Резолюция относится только к ситуации в Ормузском проливе. При этом СБ документом выражает готовность рассмотреть "дальнейшие меры" против тех, кто препятствует транзитному проходу или свободе судоходства в Ормузском проливе и Баб-эль-Мандебе. Кроме того, документ СБ требует от Ирана немедленно прекратить нападения на торговые и коммерческие суда в проливе. Также Совет призывает к деэскалации продолжающихся боевых действий, в том числе в Персидском заливе и Ормузском проливе, призывает к возвращению на путь дипломатии и приветствует продолжающиеся усилия, направленные на достижение прочного мира в регионе.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

