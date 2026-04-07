Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Россия наложила вето на проект резолюции СБ ООН по Ормузскому проливу - 07.04.2026, ПРАЙМ
Россия наложила вето на проект резолюции СБ ООН по Ормузскому проливу
Россия наложила вето на проект резолюции СБ ООН по Ормузскому проливу - 07.04.2026, ПРАЙМ
Россия наложила вето на проект резолюции СБ ООН по Ормузскому проливу
Совет Безопасности ООН во вторник не смог принять проект резолюции по Ормузскому проливу после вето России и Китая, передает корреспондент РИА Новости. | 07.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-07T19:00+0300
2026-04-07T22:09+0300
россия
ормузский пролив
китай
москва
совбез
в мире
ООН, 7 апр - ПРАЙМ. Совет Безопасности ООН во вторник не смог принять проект резолюции по Ормузскому проливу после вето России и Китая, передает корреспондент РИА Новости. В поддержку документа выступили 11 стран. Еще 2 воздержались. Россия и Китай высказались против. Вето Москвы и Пекина как постоянных членов Совбеза не позволило принять проект резолюции. Документ призывает государства "координировать усилия оборонительного характера, соразмерные обстоятельствам" для содействия обеспечению безопасности и защищённости судоходства через Ормузский пролив, "включая сопровождение торговых и коммерческих судов, а также сдерживание попыток закрытия, блокирования или иного вмешательства в международное судоходство через Ормузский пролив". Резолюция относится только к ситуации в Ормузском проливе. При этом СБ документом выражает готовность рассмотреть "дальнейшие меры" против тех, кто препятствует транзитному проходу или свободе судоходства в Ормузском проливе и Баб-эль-Мандебе. Кроме того, документ СБ требует от Ирана немедленно прекратить нападения на торговые и коммерческие суда в проливе. Также Совет призывает к деэскалации продолжающихся боевых действий, в том числе в Персидском заливе и Ормузском проливе, призывает к возвращению на путь дипломатии и приветствует продолжающиеся усилия, направленные на достижение прочного мира в регионе.
россия, ормузский пролив, китай, москва, совбез, в мире
РОССИЯ, Ормузский пролив, КИТАЙ, МОСКВА, Совбез, В мире
19:00 07.04.2026 (обновлено: 22:09 07.04.2026)
 
Россия наложила вето на проект резолюции СБ ООН по Ормузскому проливу

Россия и КНР наложили вето на проект резолюции СБ ООН по Ормузскому проливу

ООН, 7 апр - ПРАЙМ. Совет Безопасности ООН во вторник не смог принять проект резолюции по Ормузскому проливу после вето России и Китая, передает корреспондент РИА Новости.
В поддержку документа выступили 11 стран. Еще 2 воздержались. Россия и Китай высказались против. Вето Москвы и Пекина как постоянных членов Совбеза не позволило принять проект резолюции.
Документ призывает государства "координировать усилия оборонительного характера, соразмерные обстоятельствам" для содействия обеспечению безопасности и защищённости судоходства через Ормузский пролив, "включая сопровождение торговых и коммерческих судов, а также сдерживание попыток закрытия, блокирования или иного вмешательства в международное судоходство через Ормузский пролив".
Резолюция относится только к ситуации в Ормузском проливе. При этом СБ документом выражает готовность рассмотреть "дальнейшие меры" против тех, кто препятствует транзитному проходу или свободе судоходства в Ормузском проливе и Баб-эль-Мандебе.
Кроме того, документ СБ требует от Ирана немедленно прекратить нападения на торговые и коммерческие суда в проливе. Также Совет призывает к деэскалации продолжающихся боевых действий, в том числе в Персидском заливе и Ормузском проливе, призывает к возвращению на путь дипломатии и приветствует продолжающиеся усилия, направленные на достижение прочного мира в регионе.
РОССИЯОрмузский проливКИТАЙМОСКВАСовбезВ мире
 
 
