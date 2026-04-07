Косачев прокомментировал слова спикера парламента Армении о выходе из ЕАЭС
МОСКВА, 6 апр - ПРАЙМ. Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев назвал некорректным заявление спикера парламента Армении Алена Симоняна о возможном выходе страны из ЕАЭС и ОДКБ.
Президент России Владимир Путин в ходе встречи с премьер-министром Армении Николом Пашиняном 1 апреля указал на большую разницу между ценой на российский газ для Армении и ценами на газ в Европе. По словам российского лидера, сейчас цены на газ в Европе зашкаливают за 600 долларов за 1 тысячу кубов, тогда как Армении Россия продает газ за 177,5 долларов за тысячу кубов. Спикер парламента Армении Ален Симонян заявил, что Армения выйдет из ОДКБ, ЕАЭС и остальных структур, если цены на газ будут подняты.
"Сама постановка вопроса в таком ключе выглядит некорректной", - написал Косачев в Max.
Вице-спикер Совфед обратил внимание, что Армения получает значительные конкурентные преимущества и за счет этого развивает свою экономику и социальную сферу.
"И эта реальность существует на фоне жесточайшего энергетического кризиса в Европе и во всем мире, спровоцированного действиями отнюдь не России, а совсем других стран", - добавил Косачев.
Вице-спикер СФ отметил, что нынешняя цена на российский газ – это и стимул для развития многих секторов экономики Армении, и весомый фактор социальной и политической стабильности в стране.
"Мне кажется, со стороны армянских политиков было бы справедливо и честно учитывать такой масштаб поддержки Армении со стороны России, а не спекулировать на гипотетических изменениях ценовой политики", - заключил Косачев.
Косачев назвал некорректным заявление Симоняна о возможном выходе Армении из ЕАЭС и ОДКБ
