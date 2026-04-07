КСИР пригрозил лишить США и их союзников нефти и газа на годы вперед
Тегеран готов нанести удары, которые лишат США и их союзников нефти и газа на годы вперед и выйдут за пределы Ближнего Востока, заявил Корпус стражей исламской... | 07.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-07T15:09+0300
ТЕГЕРАН, 7 апр - ПРАЙМ. Тегеран готов нанести удары, которые лишат США и их союзников нефти и газа на годы вперед и выйдут за пределы Ближнего Востока, заявил Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР). "Мы проделаем такую работу с инфраструктурой США и их союзников, которые лишат их на года региональной нефти и газа. Региональным союзникам США стоит знать, что до сегодняшнего дня мы для поддержания добрососедства сильно воздерживались и подходили к выбору целей по подобию (тех, по которым наносятся удары в Иране - ред.), однако отныне все соображения на этот счет снимаются", - говорится в заявлении КСИР, которое приводит агентство Fars. Если США перейдут через "красные линии", ответ Ирана выйдет за пределы региона, добавили в КСИР. США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам в Иране. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке. В связи с этим в большинстве стран мира наблюдается рост цен на топливо из-за фактической блокировки Ормузского пролива - ключевого маршрута поставок на мировой рынок нефти и сжиженного газа из стран Персидского залива.
КСИР: Иран готов нанести удары, которые лишат США нефти на годы вперед