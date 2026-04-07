США и Израиль атаковали иранский остров Харк

США и Израиль атаковали иранский остров Харк, являющийся главным узлом нефтяного экспорта Ирана, сообщило агентство Mehr.

2026-04-07T14:06+0300

ТЕГЕРАН, 7 апр - ПРАЙМ. США и Израиль атаковали иранский остров Харк, являющийся главным узлом нефтяного экспорта Ирана, сообщило агентство Mehr. "Американо-сионистский враг осуществил несколько атак на остров Харк, раздалось несколько взрывов", - сообщило агентство. Оно не уточнило, какие именно объекты острова подверглись атакам, однако на острове, расположенном в северной части Персидского залива, находится крупнейший нефтяной терминал Ирана.

