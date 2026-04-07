Мишустин рассказал о последствиях конфликта на Ближнем Востоке - 07.04.2026, ПРАЙМ
Мишустин рассказал о последствиях конфликта на Ближнем Востоке
Остановлено порядка 40% мирового экспорта карбамида из-за обострения на Ближнем Востоке, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. | 07.04.2026, ПРАЙМ
МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Остановлено порядка 40% мирового экспорта карбамида из-за обострения на Ближнем Востоке, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин."По некоторым оценкам, уже остановлено порядка 40% мирового экспорта карбамида, одного из важных удобрений", - сказал он в ходе стратегической сессии, посвященной развитию топливно-энергетического комплекса.Также на Ближний Восток приходится до половины глобальных поставок серы, которая применяется в том числе в металлургии, аккумуляторной и электронной индустрии."Как и гелий, мировое предложение которого уменьшилось почти на треть. А это медицинские томографы, производство полупроводников, системы искусственного интеллекта и передовые научные исследования. Прервана транспортировка нафты и сжиженного углеводородного газа из арабских стран. Под угрозой производство пластмасс, упаковки, компонентов для машиностроения, электроники, а значит – и рынок товаров массового потребления", - отметил премьер.
14:29 07.04.2026 (обновлено: 14:42 07.04.2026)
 
Мишустин рассказал о последствиях конфликта на Ближнем Востоке

Мишустин: последствия конфликта на Ближнем Востоке вышли далеко за пределы отрасли ТЭК

МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Остановлено порядка 40% мирового экспорта карбамида из-за обострения на Ближнем Востоке, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"По некоторым оценкам, уже остановлено порядка 40% мирового экспорта карбамида, одного из важных удобрений", - сказал он в ходе стратегической сессии, посвященной развитию топливно-энергетического комплекса.
Также на Ближний Восток приходится до половины глобальных поставок серы, которая применяется в том числе в металлургии, аккумуляторной и электронной индустрии.
"Как и гелий, мировое предложение которого уменьшилось почти на треть. А это медицинские томографы, производство полупроводников, системы искусственного интеллекта и передовые научные исследования. Прервана транспортировка нафты и сжиженного углеводородного газа из арабских стран. Под угрозой производство пластмасс, упаковки, компонентов для машиностроения, электроники, а значит – и рынок товаров массового потребления", - отметил премьер.
Мишустин заявил о недопустимости ценового шока на российском энергорынке
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
