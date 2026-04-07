Мишустин рассказал о последствиях конфликта на Ближнем Востоке - 07.04.2026, ПРАЙМ

Остановлено порядка 40% мирового экспорта карбамида из-за обострения на Ближнем Востоке, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. | 07.04.2026, ПРАЙМ

2026-04-07T14:29+0300

нефть

россия

ближний восток

рф

михаил мишустин

МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Остановлено порядка 40% мирового экспорта карбамида из-за обострения на Ближнем Востоке, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин."По некоторым оценкам, уже остановлено порядка 40% мирового экспорта карбамида, одного из важных удобрений", - сказал он в ходе стратегической сессии, посвященной развитию топливно-энергетического комплекса.Также на Ближний Восток приходится до половины глобальных поставок серы, которая применяется в том числе в металлургии, аккумуляторной и электронной индустрии."Как и гелий, мировое предложение которого уменьшилось почти на треть. А это медицинские томографы, производство полупроводников, системы искусственного интеллекта и передовые научные исследования. Прервана транспортировка нафты и сжиженного углеводородного газа из арабских стран. Под угрозой производство пластмасс, упаковки, компонентов для машиностроения, электроники, а значит – и рынок товаров массового потребления", - отметил премьер.

