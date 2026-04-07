Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Нефть дорожает на опасениях эскалации конфликта на Ближнем Востоке - 07.04.2026, ПРАЙМ
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
08:30 07.04.2026
 
Нефть дорожает на опасениях эскалации конфликта на Ближнем Востоке

Нефть дорожает на фоне угрозы Трампа уничтожить объекты инфраструктуры Ирана

© РИА Новости . Виталий Тимкив
Нефтяной терминал
Нефтяной терминал. Архивное фото
МОСКВА, 7 апр - ПРАЙМ. Цены на нефть в мире значительно растут, трейдеры продолжают опасаться дальнейшей эскалации конфликта на Ближнем Востоке после недавней угрозы президента США Дональда Трампа уничтожить объекты инфраструктуры в Иране, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитиков.
По состоянию на 8.06 мск цена июньских фьючерсов на нефть Brent подскакивает на 1,25% относительно предыдущего закрытия, до 111,14 доллара за баррель, майских фьючерсов на WTI - на 2,45%, до 115,16 доллара.
Рынок продолжает оценивать возможные для него последствия конфликта на Ближнем Востоке. Трамп ранее пригрозил Ирану "днем мостов и электростанций" во вторник, призвав открыть движение по Ормузскому проливу, иначе иранцы будут "жить в аду". Власти Ирана в ответ заявили, что решительно ответят в случае реализации этих угроз.
"Любые последующие действия, направленные на энергетическую инфраструктуру Ирана, будут означать значительную эскалацию, повышая риск ответных мер, которые могут еще больше нарушить работу энергетических объектов стран Персидского залива", - цитирует агентство Рейтер слова управляющего директора по инвестиционной стратегии в OCBC в Сингапуре Васу Менона (Vasu Menon).
"Если Трамп перейдет в режим "разгрома", а Иран последует за ним с более сокрушительными и масштабными ответными атаками, мы ожидаем увидеть рост цен выше 110 долларов, в направлении 120 долларов", - приводит агентство Блумберг мнение руководителя отдела товарных исследований в Westpac Banking Corp. Роберта Ренни (Robert Rennie).
Трамп сообщал в воскресенье, что США проводят "глубокие переговоры" с Ираном. Ранее он заявлял, что стороны провели продуктивные переговоры. МИД Ирана опроверг факт прямого диалога, однако заявил, что получал через посредников послания о желании США начать диалог об окончании конфликта.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке. Из-за эскалации конфликта практически остановилось судоходство через Ормузский пролив. Это ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа.
