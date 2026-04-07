Роскачество в 2026 году проверит одноразовую посуду

Роскачество в 2026 году проверит одноразовую посуду - 07.04.2026, ПРАЙМ

Роскачество в 2026 году проверит одноразовую посуду

Роскачество в 2026 году проверит одноразовую посуду, в том числе пластиковую, а также зарядные устройства, рассказал в интервью РИА Новости глава организации... | 07.04.2026, ПРАЙМ

2026-04-07T03:47+0300

2026-04-07T03:47+0300

2026-04-07T03:47+0300

МОСКВА, 7 апр - ПРАЙМ. Роскачество в 2026 году проверит одноразовую посуду, в том числе пластиковую, а также зарядные устройства, рассказал в интервью РИА Новости глава организации Максим Протасов. "Обязательно. Это будет и одноразовая посуда, в первую очередь, пластиковая, и зарядные устройства", - сообщил он, комментируя проверки на 2026 год. Он отметил, что Роскачество ежегодно тестирует более 50 товарных категорий в рамках мониторингового блока, отбирая их на полках магазинов, рассказывая потребителям о реальной ситуации, и снимая с полок ту продукцию, которая обманывает потребителей. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в среду в 11.00 мск.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

технологии, роскачество