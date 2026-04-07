Роскачество рассказало, какие продукты сложнее всего сочетаются с вином

Блюда с острыми соусами и уксусом в составе, овощи - артишоки, спаржа, брокколи, а также сладкие блюда, шоколад и фрукты могут быть коварными при встрече с...

МОСКВА, 7 апр - ПРАЙМ. Блюда с острыми соусами и уксусом в составе, овощи - артишоки, спаржа, брокколи, а также сладкие блюда, шоколад и фрукты могут быть коварными при встрече с вином и перебивать его вкус, рассказал в интервью РИА Новости глава Роскачества Максим Протасов. "Полезно напомнить, какие продукты сложнее всего сочетаются с вином. Во-первых, это все блюда с острыми соусами и уксусом в составе, также это шоколад и овощи, которые "перебивают" вкус (артишоки, спаржа, брокколи), чеснок. Сладкие блюда и фрукты также могут быть коварными при встрече с вином", - рассказал он. По его словам, чтобы избежать неудачных сочетаний, нужно запомнить несколько простых правил. Во-первых, вино должно быть слаще блюда, иначе оно покажется кислым. Во-вторых, массивные, насыщенные блюда требуют таких же мощных вин, и наоборот. В-третьих, кислые блюда хорошо сочетаются с кислотными винами. Соль в еде, наоборот, смягчает кислотность вина и подчеркивает его фруктовость. Протасов также отметил, что долгое время действовало правило: красное - к мясу, белое - к рыбе. "Это работает, безусловно, и по сей день, но не стоит себя ограничивать правилами", - добавил он. Так, многие легкие красные вина могут сочетаться с рыбой, особенно имеющей плотное мясо и насыщенный вкус, например, тунец или скумбрия. А к мясу часто можно подобрать и более полнотелое, с выдержкой белое вино. И все же глава Роскачества порекомендовал не боятся экспериментировать и ориентироваться на свой вкус. Даже самое неожиданное сочетание может стать вашим любимым, заверил он. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в среду в 11.00 мск.

