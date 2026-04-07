Вэнс обвинил Украину в попытках повлиять на выборы в США и Венгрии - 07.04.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260407/ssha-868981607.html
Вэнс обвинил Украину в попытках повлиять на выборы в США и Венгрии
2026-04-07T15:41+0300
россия
мировая экономика
сша
венгрия
вашингтон
джей ди вэнс
дональд трамп
джо байден
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/10/850145402_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_7cc5c2cd34091211bdaec32df8574570.jpg
ВАШИНГТОН, 7 апр – ПРАЙМ. Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Вашингтону известно о попытках украинских спецслужб оказать влияние на исход выборов в США и Венгрии. "Нам, безусловно, известно, что в украинских спецслужбах есть элементы, которые пытались повлиять на исход выборов в Америке и в Венгрии. Это просто в их стиле", - сказал Вэнс во время пресс-конференции в Будапеште. Ранее президент США Дональд Трамп обратил внимание на материал портала Just The News о том, что Соединенные Штаты перехватили переписку украинских чиновников, в которой они обсуждают, как им перенаправить выделенные Киеву на энергетику деньги на финансирование предвыборной кампании экс-президента США Джо Байдена в случае его повторного выдвижения в 2024 году. Трамп без комментариев опубликовал ссылку на данный материал.
https://1prime.ru/20260407/ssha-868981350.html
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/10/850145402_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_99bb847f262da53002b720934626321f.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, мировая экономика, сша, венгрия, вашингтон, джей ди вэнс, дональд трамп, джо байден
15:41 07.04.2026
 
Вэнс обвинил Украину в попытках повлиять на выборы в США и Венгрии

Вэнс заявил, что Украина пыталась повлиять на исход выборов в США и Венгрии

CC BY-SA 2.0 / Gage Skidmore / J. D. VanceДжей Ди Вэнс
Джей Ди Вэнс - ПРАЙМ, 1920, 07.04.2026
Джей Ди Вэнс. Архивное фото
CC BY-SA 2.0 / Gage Skidmore / J. D. Vance
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
Вэнс назвал попытки Брюсселя вмешиваться в выборы в Венгрии позорными
15:28
 
РОССИЯМировая экономикаСШАВЕНГРИЯВАШИНГТОНДжей Ди ВэнсДональд ТрампДжо Байден
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала