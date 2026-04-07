https://1prime.ru/20260407/ssha-868981607.html
Вэнс обвинил Украину в попытках повлиять на выборы в США и Венгрии
Вэнс обвинил Украину в попытках повлиять на выборы в США и Венгрии - 07.04.2026, ПРАЙМ
Вэнс обвинил Украину в попытках повлиять на выборы в США и Венгрии
Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Вашингтону известно о попытках украинских спецслужб оказать влияние на исход выборов в США и Венгрии. | 07.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-07T15:41+0300
2026-04-07T15:41+0300
2026-04-07T15:41+0300
россия
мировая экономика
сша
венгрия
вашингтон
джей ди вэнс
дональд трамп
джо байден
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/10/850145402_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_7cc5c2cd34091211bdaec32df8574570.jpg
ВАШИНГТОН, 7 апр – ПРАЙМ. Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Вашингтону известно о попытках украинских спецслужб оказать влияние на исход выборов в США и Венгрии. "Нам, безусловно, известно, что в украинских спецслужбах есть элементы, которые пытались повлиять на исход выборов в Америке и в Венгрии. Это просто в их стиле", - сказал Вэнс во время пресс-конференции в Будапеште. Ранее президент США Дональд Трамп обратил внимание на материал портала Just The News о том, что Соединенные Штаты перехватили переписку украинских чиновников, в которой они обсуждают, как им перенаправить выделенные Киеву на энергетику деньги на финансирование предвыборной кампании экс-президента США Джо Байдена в случае его повторного выдвижения в 2024 году. Трамп без комментариев опубликовал ссылку на данный материал.
сша
венгрия
вашингтон
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/10/850145402_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_99bb847f262da53002b720934626321f.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, мировая экономика, сша, венгрия, вашингтон, джей ди вэнс, дональд трамп, джо байден
РОССИЯ, Мировая экономика, США, ВЕНГРИЯ, ВАШИНГТОН, Джей Ди Вэнс, Дональд Трамп, Джо Байден
Вэнс обвинил Украину в попытках повлиять на выборы в США и Венгрии
Вэнс заявил, что Украина пыталась повлиять на исход выборов в США и Венгрии