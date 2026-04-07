Вэнс обвинил Украину в попытках повлиять на выборы в США и Венгрии

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Вашингтону известно о попытках украинских спецслужб оказать влияние на исход выборов в США и Венгрии. | 07.04.2026, ПРАЙМ

2026-04-07T15:41+0300

ВАШИНГТОН, 7 апр – ПРАЙМ. Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Вашингтону известно о попытках украинских спецслужб оказать влияние на исход выборов в США и Венгрии. "Нам, безусловно, известно, что в украинских спецслужбах есть элементы, которые пытались повлиять на исход выборов в Америке и в Венгрии. Это просто в их стиле", - сказал Вэнс во время пресс-конференции в Будапеште. Ранее президент США Дональд Трамп обратил внимание на материал портала Just The News о том, что Соединенные Штаты перехватили переписку украинских чиновников, в которой они обсуждают, как им перенаправить выделенные Киеву на энергетику деньги на финансирование предвыборной кампании экс-президента США Джо Байдена в случае его повторного выдвижения в 2024 году. Трамп без комментариев опубликовал ссылку на данный материал.

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

