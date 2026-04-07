США не будут бить по энергетике Ирана до конца ультиматума, заявил Вэнс

2026-04-07T15:49+0300

БУДАПЕШТ, 7 апр - ПРАЙМ. США не будут наносить удары по объектам энергетики и инфраструктуры Ирана до истечения срока ультиматума президента Дональда Трампа, заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс. "Мы не будем наносить удары по энергетическим и инфраструктурным целям, пока иранцы либо не представят предложение, которое мы сможем поддержать, либо не представят никакого предложения. Но он (Трамп - ред.) дал им время до вторника, до восьми часов (вечера, по восточному времени - ред.)", - сказал Вэнс на пресс-конференции по итогам переговоров с премьером Венгрии Виктором Орбаном.

нефть, сша, иран, венгрия, дональд трамп, джей ди вэнс, виктор орбан, в мире