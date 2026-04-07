https://1prime.ru/20260407/sud--868973237.html

Суд оставил в силе решение о взыскании с "Роснефти" 3,4 миллиарда рублей

Суд оставил в силе решение о взыскании с "Роснефти" 3,4 миллиарда рублей - 07.04.2026, ПРАЙМ

2026-04-07T08:32+0300

нефть

россия

москва

транснефть

роснефть

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/07/860418821_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_169d53c7141e1d60bd1a90aa4a8531a1.jpg

МОСКВА, 7 апр – ПРАЙМ. Арбитражный суд Московского округа оставил в силе постановление Девятого арбитражного апелляционного суда, отменившего взыскание по иску АО "Транснефть – Дружба" и АО "Транснефть – Приволга" с "Роснефти" и подконтрольного ей АО "Самаранефтегаз" около 3,4 миллиарда рублей убытков, причиненных сдачей в трубопроводную систему загрязненной нефти в 2021 году. Как следует из материалов, изученных РИА Новости, окружной суд отклонил кассационные жалобы "Транснефти" и двух ее дочерних структур на судебный акт апелляционного суда, который в декабре рассмотрел жалобы ответчиков и отменил принятое в октябре решение арбитражного суда Москвы, полностью удовлетворившего исковые требования. Иск АО "Транснефть - Дружба" и АО "Транснефть - Приволга" поступил в суд первой инстанции в июне 2024 года. На заседании в октябре того же года суд решил перейти к рассмотрению этого дела в закрытом режиме, удовлетворив соответствующее ходатайство истцов. Судебные акты не публикуются. "Транснефть" в октябре прошлого года сообщила, что суд первой инстанции удовлетворил иск. В сообщении отмечалось, что иск "о взыскании солидарно с ПАО "НК "Роснефть" и АО "Самаранефтегаз" убытков, возникших в связи со сдачей в 2021 году в трубопроводную систему нефти с превышением нормативного содержания хлорорганических соединений", удовлетворен в полном объеме. Комментируя затем постановление апелляционной инстанции, "Транснефть" сообщала, что истцы и ПАО "Транснефть" считают это постановление незаконным и "намерены предпринять все необходимые действия для дальнейшей защиты своих нарушенных прав и законных интересов". Предыдущий крупный спор компаний по поводу загрязненной нефти касался ЧП на трубопроводе "Дружба" в 2019 году. То разбирательство было прекращено осенью 2023 года: как писала газета "Коммерсант" со ссылкой на источники, стороны смогли самостоятельно урегулировать разногласия.

москва

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня»

2026

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

