Суд оставил в силе решение о взыскании с "Роснефти" 3,4 миллиарда рублей - 07.04.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260407/sud--868973237.html
Суд оставил в силе решение о взыскании с "Роснефти" 3,4 миллиарда рублей
нефть
россия
москва
транснефть
роснефть
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/07/860418821_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_169d53c7141e1d60bd1a90aa4a8531a1.jpg
москва
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/07/860418821_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_32a456d40681f21b0012c781a4ac538a.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Суд оставил в силе решение о взыскании с "Роснефти" 3,4 миллиарда рублей

© РИА Новости . Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - ПРАЙМ, 1920, 07.04.2026
Скульптура богини Фемиды. Архивное фото
© РИА Новости . Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 7 апр – ПРАЙМ. Арбитражный суд Московского округа оставил в силе постановление Девятого арбитражного апелляционного суда, отменившего взыскание по иску АО "Транснефть – Дружба" и АО "Транснефть – Приволга" с "Роснефти" и подконтрольного ей АО "Самаранефтегаз" около 3,4 миллиарда рублей убытков, причиненных сдачей в трубопроводную систему загрязненной нефти в 2021 году.
Как следует из материалов, изученных РИА Новости, окружной суд отклонил кассационные жалобы "Транснефти" и двух ее дочерних структур на судебный акт апелляционного суда, который в декабре рассмотрел жалобы ответчиков и отменил принятое в октябре решение арбитражного суда Москвы, полностью удовлетворившего исковые требования.
Иск АО "Транснефть - Дружба" и АО "Транснефть - Приволга" поступил в суд первой инстанции в июне 2024 года. На заседании в октябре того же года суд решил перейти к рассмотрению этого дела в закрытом режиме, удовлетворив соответствующее ходатайство истцов. Судебные акты не публикуются.
"Транснефть" в октябре прошлого года сообщила, что суд первой инстанции удовлетворил иск. В сообщении отмечалось, что иск "о взыскании солидарно с ПАО "НК "Роснефть" и АО "Самаранефтегаз" убытков, возникших в связи со сдачей в 2021 году в трубопроводную систему нефти с превышением нормативного содержания хлорорганических соединений", удовлетворен в полном объеме.
Комментируя затем постановление апелляционной инстанции, "Транснефть" сообщала, что истцы и ПАО "Транснефть" считают это постановление незаконным и "намерены предпринять все необходимые действия для дальнейшей защиты своих нарушенных прав и законных интересов".
Предыдущий крупный спор компаний по поводу загрязненной нефти касался ЧП на трубопроводе "Дружба" в 2019 году. То разбирательство было прекращено осенью 2023 года: как писала газета "Коммерсант" со ссылкой на источники, стороны смогли самостоятельно урегулировать разногласия.
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала