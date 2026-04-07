Суд признал банкротом экс-топа Внешпромбанка - 07.04.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260407/sud--868974469.html
Суд признал банкротом экс-топа Внешпромбанка
Суд признал банкротом экс-топа Внешпромбанка
2026-04-07T10:36+0300
2026-04-07T10:36+0300
банки
финансы
россия
москва
ивановская область
великобритания
внешпромбанк
агентство по страхованию вкладов
мвд
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/12/859656308_0:78:1500:922_1920x0_80_0_0_d59972a9c8dd4d995ccb2e4f5c94dbb6.jpg
https://1prime.ru/20260407/sud--868973237.html
москва
ивановская область
великобритания
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/12/859656308_84:0:1417:1000_1920x0_80_0_0_a9f0ab0ea60045726b79d8559a7edc39.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
банки, финансы, россия, москва, ивановская область, великобритания, внешпромбанк, агентство по страхованию вкладов, мвд
Банки, Финансы, РОССИЯ, МОСКВА, Ивановская область, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, Внешпромбанк, Агентство по страхованию вкладов, МВД
10:36 07.04.2026
 
Суд признал банкротом экс-топа Внешпромбанка

Суд признал экс-главу кредитного отдела Внешпромбанка Марию Клюеву банкротом

© РИА Новости . Руслан КривобокСуд
Суд - ПРАЙМ, 1920, 07.04.2026
Суд. Архивное фото
© РИА Новости . Руслан Кривобок
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 7 апр – ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы по заявлению Агентства по страхованию вкладов (АСВ) как конкурсного управляющего Внешпромбанка признал банкротом бывшего руководителя кредитного отдела этого банка Марию Клюеву, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Суд открыл процедуру реализации имущества Клюевой, которая осуждена по экономическому преступлению и отбывает наказание в колонии в Ивановской области.
Суд включил в реестр требований её кредиторов требования Внешпромбанка в размере более 130,5 миллиарда рублей. Требования основаны на приговоре по уголовному делу, которым с нескольких бывших руководителей банка был солидарно взыскан причиненный ему ущерб, пояснил представитель АСВ в суде.
Финансовым управляющим утверждена Анна Афанасьева из ассоциации арбитражных управляющих "Сибирский центр экспертов антикризисного управления".
Клюева была одним из фигурантов уголовного дела о хищении денежных средств банка. По версии следствия МВД, в Москве в апреле 2009 года основной собственник Внешпромбанка Георгий Беджамов и его сестра Лариса Маркус, президент банка, создали преступную группу, в состав которой вошли вице-президент Елена Глушакова, бывший первый вице-президент Али Аджина, Клюева и другие.
По версии следствия, по декабрь 2015 года они присвоили вверенные Маркус денежные средства банка путем выдачи невозвратных кредитов на подконтрольные соучастникам счета 86 граждан и 427 организаций, а также путем списания с депозитных счетов клиентов без их ведома и согласия – всего на сумму более 156 миллиардов рублей.
Беджамов скрывается в Великобритании, он заочно приговорен к 14 годам колонии. Маркус и Глушакова уже были осуждены за хищение денежных средств банка к различным срокам лишения свободы.
В 2016 году Внешпромбанк обанкротился, его долги ориентировочно превышают 215 миллиардов рублей.
Скульптура богини Фемиды - ПРАЙМ, 1920, 07.04.2026
Суд оставил в силе решение о взыскании с "Роснефти" 3,4 миллиарда рублей
08:32
 
БанкиФинансыРОССИЯМОСКВАИвановская областьВЕЛИКОБРИТАНИЯВнешпромбанкАгентство по страхованию вкладовМВД
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала