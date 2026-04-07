Суд признал банкротом экс-топа Внешпромбанка

Суд признал экс-главу кредитного отдела Внешпромбанка Марию Клюеву банкротом
МОСКВА, 7 апр – ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы по заявлению Агентства по страхованию вкладов (АСВ) как конкурсного управляющего Внешпромбанка признал банкротом бывшего руководителя кредитного отдела этого банка Марию Клюеву, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Суд открыл процедуру реализации имущества Клюевой, которая осуждена по экономическому преступлению и отбывает наказание в колонии в Ивановской области.
Суд включил в реестр требований её кредиторов требования Внешпромбанка в размере более 130,5 миллиарда рублей. Требования основаны на приговоре по уголовному делу, которым с нескольких бывших руководителей банка был солидарно взыскан причиненный ему ущерб, пояснил представитель АСВ в суде.
Финансовым управляющим утверждена Анна Афанасьева из ассоциации арбитражных управляющих "Сибирский центр экспертов антикризисного управления".
Клюева была одним из фигурантов уголовного дела о хищении денежных средств банка. По версии следствия МВД, в Москве в апреле 2009 года основной собственник Внешпромбанка Георгий Беджамов и его сестра Лариса Маркус, президент банка, создали преступную группу, в состав которой вошли вице-президент Елена Глушакова, бывший первый вице-президент Али Аджина, Клюева и другие.
По версии следствия, по декабрь 2015 года они присвоили вверенные Маркус денежные средства банка путем выдачи невозвратных кредитов на подконтрольные соучастникам счета 86 граждан и 427 организаций, а также путем списания с депозитных счетов клиентов без их ведома и согласия – всего на сумму более 156 миллиардов рублей.
Беджамов скрывается в Великобритании, он заочно приговорен к 14 годам колонии. Маркус и Глушакова уже были осуждены за хищение денежных средств банка к различным срокам лишения свободы.
В 2016 году Внешпромбанк обанкротился, его долги ориентировочно превышают 215 миллиардов рублей.